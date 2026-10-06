A Sarmato nasce l'”idrogeno verde”: nuovo impianto per il combustibile a zero emissioni

Ce ne sono soltanto due in regione e dodici in Italia: l’impianto per la produzione di idrogeno “verde” che sarà inaugurato a Sarmato il 7 di ottobre servirà a generare un combustibile ambientalmente sostenibile e conveniente sotto il profilo industriale, in tempi di rialzi incontrollati del prezzo del petrolio e dell’energia.

L’idrogeno verde rappresenta infatti uno dei pilastri della transizione energetica industriale e l’azienda piacentina Jmg Cranes SpA, insediata nel comparto produttivo occupato nel passato dall’Eridania, ha scelto di investire concretamente in questa direzione, sviluppando soluzioni innovative per una nuova generazione di mobilità e sollevamento sostenibile. La particolarità dell’idrogeno verde risiede nelle sue modalità di produzione: al cento per cento da energia rinnovabile e con zero emissioni. A fianco dello stabilimento è stato infatti realizzato un parco fotovoltaico in grado di fornire energia per generare il combustibile. Come è noto c’è tanto idrogeno in natura: verrà ricavato attraverso il processo di elettrolisi dall’acqua estratta da un pozzo all’interno dell’azienda.

Le Gru Semoventi Industriali prodotte da Jmg Cranes SpA verranno pertanto alimentate dall’idrogeno verde prodotto dal nuovo impianto. Nel corso della cerimonia di inaugurazione del 7 ottobre – alla quale parteciperà anche il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla – verrà presentato il programma ‘Hydrogen Innovation’ che nasce dall’impegno dell’impresa nella ricerca e nello sviluppo di questa tecnologia, a partire dalla propulsione a celle a combustibile del primo modello di carrello gru alimentato a idrogeno. Un combustibile che nel corso degli ultimi anni ha trovato applicazioni sempre più rilevanti in ambito industriale, in particolare nei settori più energivori e anche nella logistica.

L’impianto per la produzione di idrogeno verde è dotato di un elettrolizzatore da 1 MegaWatt alimentato tramite il fotovoltaico: in questo modo l’idrogeno viene prodotto direttamente in sede e destinato all’alimentazione delle macchine a fuel cell, creando un ecosistema energetico integrato, sostenibile e orientato all’autonomia. Il combustibile prodotto viene messo a disposizione anche per il trasporto e l’utilizzo in altri settori industriali. ‘Hydrogen Innovation’ – viene specificato dall’azienda – unisce ricerca scientifica, collaborazione con il mondo universitario, innovazione e applicazioni industriali concrete, con l’obiettivo di portare l’idrogeno nelle applicazioni di sollevamento industriale e offrire al mercato soluzioni affidabili, sicure, efficienti e a zero emissioni”.