“A spasso nel tempo e nella città”, orienteering tra le mura storiche di Piacenza

Si intitola “A spasso nel tempo e nella città” l’attività di orienteering storico tra le mura della città di Piacenza in programma sabato 24 ottobre. L’evento, presentato a Palazzo Farnese pone al centro della formazione l’interdisciplinarietà tra le materie di area storico artistica e le scienze motorie: un compito di realtà che dovrebbe interessare alunni e studenti verso la conoscenza della propria città e della propria storia attraverso un’attività sportiva, ovvero la corsa di orientamento.

Piacenza durante l’età longobarda ha vissuto un periodo di prosperità testimoniato anche dalla presenza di una Zecca, attiva nella nostra città, che produceva monete d’oro. Il percorso di orientamento storico partirà proprio dalla osservazione e analisi dei due reperti numismatici conservati al Museo Archeologico di Palazzo Farnese, i Tremisse d’oro, per proseguire l’indagine sul terreno urbano alla ricerca di tracce longobarde in città, guidati dalla mappa e dalle “lanterne” predisposte dagli esperti di Orienteering di OTP GEA. Il programma prevede:

Ritrovo ore 8:45 a PALAZZO FARNESE – Registrazione Iscritti, registrazione dei team scolastici e distribuzione materiale.

Ore 9

descrizione della disciplina sportiva dell’orienteering,

indicazioni per una corretta lettura di una mappa da orienteering,

orientamento con o senza bussola,

Suggerimenti per vivere al meglio l’esperienza motorio-culturale nella nostra città

“A SPASSO NEL TEMPO E NELLA CITTÀ;

Ore 10: Museo Archeologico di Palazzo Farnese.

Ore 10:15: consegna delle mappe e partenza a tempo distanziato delle squadre

Ore 12: rientro dei team scolastici a Palazzo Farnese: riflessioni didattiche sulla esperienza

Ore 12:45 :consegna del materiale per le proposte didattiche