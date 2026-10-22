A Trevozzo torna nel weekend la Festa dell’Anolino

Nel fine settimana torna a Trevozzo, frazione del Comune di Alta Val Tidone, la Festa dell’Anolino, giunta alla quinta edizione. Sabato 24 e domenica 25 ottobre saranno due giornate dedicate agli anolini piacentini di stracotto, ai bolliti misti, alla musica e alla convivialità, grazie all’organizzazione della Proloco di Strà Trevozzo. La manifestazione si svolgerà presso il Centro Polivalente “G. Fuso Nerini”, in una struttura coperta, e si terrà anche in caso di maltempo. Il programma prevede, sabato 24 ottobre, dalle 19 l’apertura degli stand gastronomici, mentre alle 21 si balla con le orchestre Alberto Kalle e Veronica e Valeria Cuneo. Domenica 25 ottobre saranno allestiti stand con prodotti tipici, mentre gli stand gastronomici saranno aperti solo dalle 12, per il tradizionale pranzo domenicale. Dalle 14 alle 18 via alla musica e alle danze con l’orchestra Danilo Rancati.

Protagonisti della manifestazione saranno i tradizionali anolini piacentini di stracotto, serviti nel brodo caldo, e anche in versione surbì, oltre a bolliti misti, salumi piacentini, tagliata, panini con il cotechino e altre specialità. In accompagnamento, vini del territorio e cocktail preparati dalla Canteina. I volontari fanno sapere che sono già pronti 3 quintali di anolini, in grado di soddisfare tutti gli amanti della tradizione piacentina. Tra le novità di quest’anno, una ulteriore struttura coperta, di fianco al centro polivalente, che sarà riscaldata grazie al volontario Gianluca Fulgosi.

GLI ANOLINI PIACENTINI: STORIA E TRADIZIONE – Gli anolini, chiamati nel dialetto piacentino “anvein” o “anvëin”, sono uno dei piatti più rappresentativi della cucina di Piacenza e della sua provincia. Si tratta di una pasta fresca all’uovo ripiena, tradizionalmente cotta e servita nel brodo. Il nome scherzoso di “Festa del galleggiante” richiama proprio l’immagine degli anolini che galleggiano nel brodo caldo quando vengono portati in tavola. Le origini esatte della ricetta piacentina non sono conosciute, ma gli anolini appartengono a una tradizione gastronomica molto antica. Nei secoli sono passati dalle tavole delle corti e delle famiglie più facoltose alla cucina popolare, diventando uno dei simboli dell’identità gastronomica piacentina. Ancora oggi rappresentano il primo piatto delle grandi ricorrenze familiari, delle feste patronali e soprattutto del pranzo di Natale. Nelle famiglie piacentine la preparazione degli anolini è un vero rito collettivo: si cucina lentamente lo stracotto, si prepara il ripieno, si impasta la sfoglia e infine si tagliano gli anolini con il caratteristico stampo dentellato. Ricette, strumenti e gesti vengono spesso tramandati di generazione in generazione.

IL RIPIENO DI STRACOTTO – La caratteristica principale dell’anolino piacentino è il ripieno preparato con lo stracotto. La carne di manzo viene cotta lentamente per diverse ore con verdure, aromi e vino rosso, fino a diventare tenera e saporita. Una volta pronta viene tritata e amalgamata con pane grattugiato, formaggio, uova, noce moscata e il fondo della lunga cottura. Ogni famiglia conserva la propria ricetta e le proprie proporzioni, ma il sapore intenso dello stracotto rimane l’elemento caratteristico dell’anolino tradizionale della parte centro-occidentale della provincia di Piacenza e, quindi, anche della Val Tidone. Gli anolini vengono formati racchiudendo il ripieno nella sfoglia fresca all’uovo. Lo stampo imprime il tipico bordo dentellato, che contribuisce a chiudere bene la pasta e a trattenere il ripieno durante la cottura.

IL “BRODO IN TERZA” – Secondo la tradizione piacentina, gli anolini vengono cotti e serviti nel cosiddetto “brodo in terza”, preparato utilizzando tre tipi di carne: manzo, gallina o cappone e vitello. Il brodo deve essere saporito, profumato e limpido, in modo da accompagnare il ripieno di stracotto senza coprirne il gusto. Un’antica consuetudine piacentina prevedeva anche l’aggiunta nel piatto di una piccola quantità di vino rosso. Questa particolare usanza era chiamata “surbì”.

GLI ANOLINI PIACENTINI DE.CO. – Nel giugno 2010 il Comune di Piacenza ha riconosciuto agli “anvein”, gli anolini alla piacentina, la Denominazione Comunale De.Co. La ricetta depositata, legata agli studi e alla documentazione della tradizione gastronomica piacentina di Carmen Artocchini, individua nello stracotto alla piacentina l’ingrediente fondamentale del ripieno e nel brodo in terza il suo accompagnamento tradizionale. La De.Co. tutela non soltanto una ricetta, ma un patrimonio composto da ingredienti, gesti, saperi familiari, parole dialettali e occasioni conviviali che appartengono alla storia di Piacenza e della sua provincia.