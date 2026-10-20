A1 e Complanare di Piacenza: cambia per il maltempo il calendario delle chiusure notturne

Come informa Autostrade per l’Italia, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 e sulla Complanare di Piacenza, sono state annullate alcune chiusure previste dalle 21 di martedì 20 alle 5 di mercoledì 21 ottobre. Sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura, per chi proviene da Bologna, del Ramo di allacciamento sull’R49 Complanare di Piacenza, verso Piacenza/A21, mentre sull’R49 Complanare di Piacenza è stata annullata la chiusura dell’entrata di Piacenza sud.

Rimangono invece confermate, come da programma, le chiusure, di seguito indicate, sulla A1 e sulla Complanare di Piacenza, nelle tre notti di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, con orario 21-5, per lavori di manutenzione delle barriere antirumore: Sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza, verso Piacenza sud/A21 Torino-Piacenza-Brescia. In alternativa, si consiglia: nelle prime due notti di chiusura proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, rientrare dalla stesa stazione verso Bologna e immettersi sulla Complanare di Piacenza; nell’ultima notte di chiusura: in considerazione della chiusura della stazione di Basso Lodigiano, in entrata in entrambe le direzioni, i veicoli leggeri potranno anticipare l’uscita a Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia ed entrare a Piacenza ovest, sulla A21. I veicoli pesanti diretti a Brescia potranno immettersi in A21 verso Brescia dal nodo A1/A21 di Fiorenzuola; i veicoli pesanti diretti a Torino, dopo l’immissione in A21 verso Brescia dal nodo A1/A21 di Fiorenzuola, dovranno uscire a Caorso e rientrare dalla stessa stazione verso Torino.