Accesso agli atti di Blacklemon, il Comune rigetta la richiesta

Per gli uffici, la richiesta di poter aver recuperare documentazione necessaria a “valutare la possibilità di intraprendere un’eventuale azione giudiziaria a tutela dell’onore e dell’immagine ” è ammissibile anche perchè è “garantita dall’art. 24 della Costituzione”, dando facoltà di “di tutelare i propri diritti, eventualmente intraprendendo un’apposita azione giudiziaria”. L’accoglimento si limita, però, alla consegna di verbali di sedute di consiglio comunale che sono pubbliche e trasmesse in streaming, senza dare seguito all’istanza, avanzata da Blacklemon, di svolgere un’azione di ricerca e sintesi di tutti i consigli comunali dall’estate del 2022 ad oggi. “Per tale ragione, nell’ottica di un bilanciamento tra l’interesse a che sia garantito il diritto di difesa di parte istante e l’interesse ad un esercizio dell’azione amministrativa nel rispetto del principio di economicità, si rinvia per relationem alle deliberazioni consiliari di approvazione dei verbali delle sedute intercorse negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, nonché alle registrazioni streaming” reperibili on line sul sito del Comune di Piacenza.

Vengono invece respinte in toto le richieste, da parte di Blacklemon, di istanze di accesso agli atti, richieste documentali o analoghe iniziative di acquisizione di atti e informazioni, presentate dai consiglieri di opposizione. “Qualunque consigliere comunale potrebbe essere sottoposto ad un controllo generalizzato sulle proprie richieste di informazioni, nell’esercizio del proprio munus pubblico e non, invece, sull’eventuale e specifica produzione di atti derivanti da tali istanze ovvero sulla specifica documentazione oggetto di tali richieste – viene chiarito nel rigetto della richiesta -. Inoltre, non risulta esplicitato il legame tra le istanze di accesso/richieste documentali, di atti e informazioni e l’interesse diretto, concreto e attuale manifestato, atteso che il contenuto informativo eventualmente appreso dai singoli contro-interessati non è dirimente al fine di valutare la lesione dell’affidabilità, reputazione e onorabilità. L’accesso da parte dei consiglieri contro-interessati alle informazioni detenute dal Comune di Piacenza su parte istante non comporta, ex se, una lesione al diritto e all’onore della reputazione di quest’ultima, in quanto il loro contenuto, tra l’altro endoprocedimentale, consiste solo in richieste di informazioni o di chiarimenti. Corre l’obbligo di evidenziare, infatti, che le richieste di informazioni dei Consiglieri comunali sono connotati da un particolare obbligo di segretezza e riservatezza e sono finalizzati all’esercizio del mandato amministrativo; mandato amministrativo che si concretizza mediante l’esercizio di varie prerogative che l’ordinamento degli enti locali mette a disposizione dei singoli consiglieri quali strumenti per manifestare la propria posizione, in modo pubblico ed espresso, attraverso l’adozione di specifici atti di sindacato ispettivo (interrogazioni scritte od orale, mozioni, interpellanze, risoluzioni, ordini del giorno e comunicazioni consiliari ovvero mediante l’azione esercitata durante le sedute consiliari)”.