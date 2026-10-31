Accusato di aver rapinato gli orecchini d’oro all’anziana, finisce in carcere 29enne

Arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare : finisce in carcere il responsabile di una rapina avvenuta in Viale Dante ai danni di una signora anziana. È il terzo arresto effettuato nel mese, per rapine ai danni di donne, confermando l’impegno della Polizia di Stato e il lavoro investigativo della Squadra Mobile nel contrasto della criminalità predatoria.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, l’uomo, incappucciato per occultare il volto, avrebbe seguito la donna pedinandola per poi derubarla degli orecchini d’oro da 2500 euro, causandole ferite ai lobi delle orecchie. Le successive indagini, condotte anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze, hanno consentito di risalire al 29enne ritenuto l’autore dell’episodio. A suo carico risultano numerosi precedenti e procedimenti per furto aggravato, furto in abitazione, rapina, estorsione, aggressione, lesioni personali, ricettazione e reati in materia di stupefacenti, oltre a resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Al termine degli accertamenti, la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha accompagnato il giovane presso la locale casa circondariale.