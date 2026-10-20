Affitti, canoni in aumento per l’inflazione: a Piacenza +360 euro all’anno

Quanto incide l’inflazione di settembre 2026 sui rinnovi annuali d’affitto? A Piacenza, in media, si pagheranno circa 30 euro in più al mese (e 360 euro all’anno). I calcoli arrivano dall’Ufficio Studi di Idealista, secondo cui gli inquilini che hanno la revisione annuale del loro contratto di locazione a settembre vedranno il loro canone mensile aumentare di circa 40 euro al mese e di 480 euro annui.

Tra gli inquilini più impattati troviamo quelli di Milano (80 euro in più al mese e 960 euro in più all’anno), dove la media degli affitti è la più cara d’Italia, quelli di Firenze (60 euro in più al mese e 720 euro in più all’anno) e Roma (60 euro in più al mese e 720 euro in più all’anno). Seguono Bologna e Napoli, con un aumento di 48 euro al mese e 576 euro all’anno, mentre dall’altra parte della classifica ci sono Caltanissetta e Lanusei con 16 euro (192 all’anno).