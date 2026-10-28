Aggredito da tre persone in via Conciliazione per sottrargli il cellulare, un arresto

Aggressione degenerata in un parcheggio per sottrarre un cellulare: un arresto e due denunce per rapina – Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, nei pressi del parcheggio di un esercizio commerciale in via Conciliazione a Piacenza, si è verificata una violenta aggressione ai danni di un cittadino tunisino di 26 anni. Lo spiega una nota della Questura di Piacenza. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo sarebbe stato colpito da tre persone: un uomo e una donna di nazionalità albanese e un uomo italiano. La vittima, aggredita e ferita al volto, avrebbe subito anche la sottrazione del telefono cellulare, successivamente recuperato dagli agenti.

Determinante l’intervento del personale di vigilanza Sicuritalia, che ha segnalato l’accaduto e intercettato i soggetti coinvolti, consentendo alle forze dell’ordine di raggiungere questi ultimi in via Manzoni, dove è intervenuta la Volante della polizia con l’ausilio delle pattuglie dei carabinieri. Gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità dei tre un telefono di colore blu, riconosciuto dalla vittima come proprio e successivamente restituitogli. Il cittadino è stato assistito dal personale sanitario del 118, mentre le tre persone ritenute responsabili dell’aggressione e della rapina sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti. Al termine delle verifiche, il 43enne albanese è stato arrestato con l’accusa di rapina in concorso e sottoposto agli arresti domiciliari. La donna albanese e il 69enne italiano sono invece stati denunciati in stato di libertà per lo stesso reato.