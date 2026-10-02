Partito sul Pubblico Passeggio di Piacenza il Mercato Europeo, la tre giorni dedicata ai sapori e all’artigianato di altri paesi, organizzata da Fiva Piacenza. Dal mattino di venerdì allestimento pressochè pronto per i 135 espositori provenienti da oltre trenta Paesi, con specialità gastronomiche, street food, prodotti tipici e artigianato. Alcuni banchi arriveranno anche da Paesi extraeuropei. Novità dell’edizione 2026 sarà il monitoraggio dei flussi di presenza attraverso la piattaforma regionale di Confcommercio dedicata alla data analytics.

La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione rappresenta una significativa occasione di marketing territoriale: non la attendono soltanto i piacentini e gli abitanti della provincia, ma arrivano visitatori anche da Parma, Pavia e dal basso Lodigiano. Un flusso che rappresenta un’opportunità concreta anche per i negozi del centro. Il mercato propone tante specialità e produzioni artigianali di diverse tradizioni: dai bretzel alle carni alla griglia, dalle specialità mediterranee a quelle internazionali, fino a dolci, bevande, oggetti per la casa, accessori e manufatti artigianali. Saranno diciassette gli operatori piacentini presenti. Nelle foto alcuni momenti della fiera con i piacentini a spasso sul Facsal.

di 10 Galleria fotografica Sul Facsal è Mercato Europeo









LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ – Per consentire l’allestimento del Mercato Europeo, già dalle 9 di stamattina, mercoledì 30 settembre, sono entrati in vigore i primi provvedimenti viabilistici: fino alle 5 del mattino di lunedì 5 ottobre, divieto di sosta con rimozione forzata di fronte ai civici 28 e 34 di viale Pubblico Passeggio. Dalle ore 13 di giovedì 1° ottobre, sino alle 5 del mattino di lunedì 5, divieto di sosta e di circolazione in via Alberici, nonché nel tratto di via Giordani tra il civico 21 e viale Pubblico Passeggio. Contestualmente, saranno delimitate dall’apposita segnaletica le aree dei parcheggi di viale Malta e Cheope, in via IV Novembre, riservate agli espositori del Mercato Europeo, che dovranno apporre sul parabrezza l’apposito contrassegno identificativo. Durante lo svolgimento della kermesse, dalle 6 del mattino di venerdì 2 ottobre sino alle 5 del mattino di lunedì 5, divieto di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore ai 35 quintali all’interno della Zona di particolare rilevanza urbanistica.