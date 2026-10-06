Al Castello di Rivalta serata tra storia e solidarietà promossa da Futuro Nazionale

Una serata nella suggestiva cornice del Castello di Rivalta, con la visita al Museo di Lepanto e ai suoi reperti originali, per riscoprire una pagina importante della storia europea e il significato della vittoria della Lega Santa del 1571. A seguire, una cena con la testimonianza di Padre Edwards, sacerdote pakistano, dedicata alla condizione dei cristiani perseguitati in Pakistan. Un terzo del ricavato della cena sarà devoluto a un orfanotrofio cattolico in Pakistan. Un’iniziativa promossa dal comitato costituente 1436 di Futuro Nazionale a Piacenza.

Saranno presenti Lorenzo Gasperini, curatore del programma di Futuro Nazionale, e Davide Bergamini responsabile regionale di FN. “Sarà una serata che unisce storia, identità e solidarietà – dice Bergamini -. La cornice del Museo di Lepanto è particolarmente significativa, ma ancora più importante è aver scelto di trasformare questo momento in un aiuto concreto per chi vive una situazione di difficoltà”. Info e prenotazioni: Futuronazionalevannacci.pc@gmail.com – 349 847 920.