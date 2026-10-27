Al Castello di San Pietro in Cerro è tempo de La magia del Natale

Il Castello di San Pietro in Cerro (in provincia di Piacenza) si prepara ad accogliere il Natale con una nuova edizione di La Magia del Natale – Proposte Creative, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre 2026. Per due giorni gli spazi della quattrocentesca dimora storica della Bassa Piacentina ospiteranno un percorso tra creazioni artigianali, proposte enogastronomiche, degustazioni e musica dal vivo, offrendo anche l’occasione di visitare le collezioni permanenti del castello. Sotto le arcate del porticato troverà spazio il Mercato delle cose buone, una rassegna di specialità del territorio, prodotti artigianali e proposte gastronomiche pensate anche per le tavole delle feste. Non mancheranno piccola pasticceria, piatti caldi e panini gourmet mentre le antiche cucine e le sale da pranzo del piano terra ospiteranno aperitivi e degustazioni di vini, champagne e cocktail. Il piano nobile sarà invece dedicato alle Proposte Creative con artisti, designer e artigiani che presenteranno le proprie realizzazioni. Tra le idee per i regali natalizi ci saranno gioielli, bijoux, abiti sartoriali, complementi d’arredo, opere d’arte contemporanea e oggetti di alto artigianato.