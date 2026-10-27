Al Castello di San Pietro in Cerro è tempo de La magia del Natale
Sabato 28 e domenica 29 novembre gli spazi della quattrocentesca dimora storica della Bassa Piacentina ospiteranno la manifestazione dedicata al Natale
Il Castello di San Pietro in Cerro (in provincia di Piacenza) si prepara ad accogliere il Natale con una nuova edizione di La Magia del Natale – Proposte Creative, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre 2026. Per due giorni gli spazi della quattrocentesca dimora storica della Bassa Piacentina ospiteranno un percorso tra creazioni artigianali, proposte enogastronomiche, degustazioni e musica dal vivo, offrendo anche l’occasione di visitare le collezioni permanenti del castello. Sotto le arcate del porticato troverà spazio il Mercato delle cose buone, una rassegna di specialità del territorio, prodotti artigianali e proposte gastronomiche pensate anche per le tavole delle feste. Non mancheranno piccola pasticceria, piatti caldi e panini gourmet mentre le antiche cucine e le sale da pranzo del piano terra ospiteranno aperitivi e degustazioni di vini, champagne e cocktail. Il piano nobile sarà invece dedicato alle Proposte Creative con artisti, designer e artigiani che presenteranno le proprie realizzazioni. Tra le idee per i regali natalizi ci saranno gioielli, bijoux, abiti sartoriali, complementi d’arredo, opere d’arte contemporanea e oggetti di alto artigianato.
Nel Cortile dei Cavalieri, gli alberi di Natale illuminati e l’affascinante musica dal vivo di Golden DinDin accompagneranno il pubblico nell’atmosfera della manifestazione, un evento che unirà occasioni di acquisto, momenti di convivialità e scoperta degli ambienti storici. Le due giornate permetteranno inoltre di visitare le collezioni permanenti del castello a partire dall’esposizione “Cina Millenaria – I Guerrieri di Xian” con oltre 40 statue a grandezza naturale dell’esercito di terracotta, riproduzioni (autenticate e certificate dal Museo di Storia di Pechino e realizzate su commissione del Governo Cinese) di quelle rinvenute nel sito archeologico di Xian. Spazio anche all’arte contemporanea con il MiM – Museum in Motion, ospitato dal 2001 negli ambienti del sottotetto. Nello spazio museale (lungo il percorso tra le due torri, nell’antico camminamento di ronda e nel granaio) sono presenti oltre milleseicento opere di autori contemporanei per una collezione in continuo movimento, come suggerisce il nome stesso. Da segnalare è la sezione dedicata ai pittori e scultori piacentini che apre il museo, dove sono presenti gran parte degli artisti del movimento del fantastico.
Appuntamento quindi al Castello di San Pietro in Cerro (PC), in via Roma 19, sabato 28 novembre dalle 10 alle 19 e domenica 29 novembre dalle 10 alle 18. Per informazioni: info@castellodisanpietro.it, telefono 0523 839056. Ulteriori dettagli sul sito www.castellodisanpietro.it.