Al Collegio Morigi 600 studenti delle superiori alla scoperta delle professioni sanitarie

Dall’ortottista al veterinario, dal tecnico di laboratorio all’audiometrista, passando per medici, infermieri e fisioterapisti. È stata inaugurata questa mattina (8 ottobre) a Piacenza la seconda edizione dell’Open day delle professioni della salute. Una tre giorni di

iniziative promossa dall’Azienda Usl di Piacenza e pensata per avvicinare gli studenti al mondo della sanità e alle varie figure che lo animano. Fino al 10 ottobre 600 tra ragazzi e ragazze delle scuole superiori avranno l’opportunità di incontrare dal vivo chi opera ogni giorno nei servizi sanitari, sociosanitari e tecnico-professionali. Grazie al confronto diretto con gli stessi professionisti, gli studenti scopriranno competenze, percorsi di studio e prospettive professionali legate a 25 diverse professioni della salute. Per tre mattine il Collegio Morigi si trasforma così in uno spazio dedicato all’orientamento, alla conoscenza e al dialogo tra scuola e sanità.

A ogni professione è infatti dedicata una postazione con materiali illustrativi, test, giochi e strumenti del mestiere. Ma il programma prevede anche talk, simulazioni e laboratori interattivi: i ragazzi potranno mettersi alla prova per fermare una pandemia, partecipare a una missione di soccorso del 118, scoprire come i farmacisti individuano il farmaco più adatto a ogni persona o trasformarsi in investigatori per risolvere il mistero di un campione di sushi sospetto. Potranno anche scoprire, insieme ai tecnici della prevenzione, come riconoscere i rischi biologici e interrompere la catena dei contagi, imparare a leggere le etichette alimentari e registrare il proprio battito cardiaco per osservarne l’andamento nel tempo. A rendere possibile questa esperienza sono decine di professionisti che hanno scelto di mettersi in gioco, ideando modalità nuove per raccontare il proprio lavoro ai ragazzi. Non soltanto postazioni informative, dunque, ma esperienze progettate per coinvolgere gli studenti attraverso giochi, simulazioni, prove pratiche e linguaggi vicini al loro mondo.

L’iniziativa è stata inaugurata dagli interventi di Andrea Contini, direttore assistenziale dell’Azienda Usl di Piacenza, affiancato da Nicoletta Corvi, assessore del Comune di Piacenza, Augusto Pagani, presidente dell’Ordine dei medici di Piacenza, Maria Genesi, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Piacenza, Cristiana Pavesi per l’Ordine Ostetriche e Francesca Costa, direttore attività didattiche professionalizzanti del Corso di studi in Infermieristica dell’Università di Parma, sede didattica Piacenza. «Quando un ragazzo o una ragazza pensa alla sanità, spesso immagina poche figure, quelle più visibili e conosciute. In realtà, il mondo delle professioni della salute è molto più ampio e articolato. Dietro ogni percorso di cura ci sono competenze diverse, che lavorano insieme e si completano a vicenda. Con questo Open day vogliamo aiutare i giovani a scoprire anche le professioni meno conosciute, perché possano scegliere il proprio futuro con maggiore consapevolezza» sottolinea Contini. «Volevamo offrire ai ragazzi l’opportunità di entrare nella quotidianità di queste professioni, andando oltre le semplici informazioni sui percorsi di studio. Per questo abbiamo scelto di puntare su laboratori, esperienze pratiche e testimonianze dirette. Nei talk, i professionisti racconteranno non soltanto chi sono e che cosa fanno, ma anche le motivazioni che li hanno portati a scegliere questo lavoro e la responsabilità che ogni giorno si assumono nei confronti della salute delle persone» dichiara

Costa.