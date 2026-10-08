Al Collegio Morigi 600 studenti delle superiori alla scoperta delle professioni sanitarie
Dall’ortottista al veterinario, dal tecnico di laboratorio all’audiometrista, passando per medici, infermieri e fisioterapisti. È stata inaugurata questa mattina (8 ottobre) a Piacenza la seconda edizione dell’Open day delle professioni della salute. Una tre giorni di
iniziative promossa dall’Azienda Usl di Piacenza e pensata per avvicinare gli studenti al mondo della sanità e alle varie figure che lo animano. Fino al 10 ottobre 600 tra ragazzi e ragazze delle scuole superiori avranno l’opportunità di incontrare dal vivo chi opera ogni giorno nei servizi sanitari, sociosanitari e tecnico-professionali. Grazie al confronto diretto con gli stessi professionisti, gli studenti scopriranno competenze, percorsi di studio e prospettive professionali legate a 25 diverse professioni della salute. Per tre mattine il Collegio Morigi si trasforma così in uno spazio dedicato all’orientamento, alla conoscenza e al dialogo tra scuola e sanità.
A ogni professione è infatti dedicata una postazione con materiali illustrativi, test, giochi e strumenti del mestiere. Ma il programma prevede anche talk, simulazioni e laboratori interattivi: i ragazzi potranno mettersi alla prova per fermare una pandemia, partecipare a una missione di soccorso del 118, scoprire come i farmacisti individuano il farmaco più adatto a ogni persona o trasformarsi in investigatori per risolvere il mistero di un campione di sushi sospetto. Potranno anche scoprire, insieme ai tecnici della prevenzione, come riconoscere i rischi biologici e interrompere la catena dei contagi, imparare a leggere le etichette alimentari e registrare il proprio battito cardiaco per osservarne l’andamento nel tempo. A rendere possibile questa esperienza sono decine di professionisti che hanno scelto di mettersi in gioco, ideando modalità nuove per raccontare il proprio lavoro ai ragazzi. Non soltanto postazioni informative, dunque, ma esperienze progettate per coinvolgere gli studenti attraverso giochi, simulazioni, prove pratiche e linguaggi vicini al loro mondo.
L’iniziativa è stata inaugurata dagli interventi di Andrea Contini, direttore assistenziale dell’Azienda Usl di Piacenza, affiancato da Nicoletta Corvi, assessore del Comune di Piacenza, Augusto Pagani, presidente dell’Ordine dei medici di Piacenza, Maria Genesi, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Piacenza, Cristiana Pavesi per l’Ordine Ostetriche e Francesca Costa, direttore attività didattiche professionalizzanti del Corso di studi in Infermieristica dell’Università di Parma, sede didattica Piacenza. «Quando un ragazzo o una ragazza pensa alla sanità, spesso immagina poche figure, quelle più visibili e conosciute. In realtà, il mondo delle professioni della salute è molto più ampio e articolato. Dietro ogni percorso di cura ci sono competenze diverse, che lavorano insieme e si completano a vicenda. Con questo Open day vogliamo aiutare i giovani a scoprire anche le professioni meno conosciute, perché possano scegliere il proprio futuro con maggiore consapevolezza» sottolinea Contini. «Volevamo offrire ai ragazzi l’opportunità di entrare nella quotidianità di queste professioni, andando oltre le semplici informazioni sui percorsi di studio. Per questo abbiamo scelto di puntare su laboratori, esperienze pratiche e testimonianze dirette. Nei talk, i professionisti racconteranno non soltanto chi sono e che cosa fanno, ma anche le motivazioni che li hanno portati a scegliere questo lavoro e la responsabilità che ogni giorno si assumono nei confronti della salute delle persone» dichiara
Costa.
L’Open day nasce dalla consapevolezza che “il futuro del Servizio sanitario dipenderà anche dalla capacità di avvicinare le nuove generazioni alle professioni della salute, in un contesto segnato dall’invecchiamento della popolazione, dall’aumento delle cronicità e dalla continua evoluzione della medicina e della tecnologia”. Il messaggio scelto per questa seconda edizione guarda quindi in due direzioni: “al futuro dei ragazzi, chiamati a scegliere il proprio percorso formativo e professionale, e a quello della comunità, che avrà bisogno di nuovi professionisti preparati e motivati”. L’elenco completo delle 25 professioni presenti all’Open day, insieme al programma delle attività, è consultabile sul sito dell’Azienda Usl di Piacenza. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Piacenza, della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, dell’Università di Parma e di diversi ordini professionali.