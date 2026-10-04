Al Gotico il concerto in favore dell’Associazione lotta alle leucemie

“QUATTRO AMICI AL BAR – MUSICA ITALIANA D’AUTORE” IN CONCERTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PIACENTINA PER LA LOTTA ALLE LEUCEMIE – Sabato 10 ottobre, l’Associazione piacentina per la Lotta alle Leucemie (APL), propone un evento musicale finalizzato alla raccolta di fondi a favore dell’Associazione ed alla informazione sulle attività svolte dalla stessa, e più in generale sulla lotta alle leucemie e sulla donazione di midollo osseo. L’evento si terrà in una location molto suggestiva e ricca di storia: il salone monumentale di Palazzo Gotico, a partire dalle ore 21 circa, grazie alla disponibilità ed alla collaborazione del Comune di Piacenza e di Monteleone Group, concessionario del salone.

La band piacentina “Quattro Amici al Bar – Musica Italiana d’autore” proporrà una “scaletta” di canzoni italiane d’autore che comprende successi di cantanti come Zucchero, Vecchioni, De Gregori, De Andrè, Dalla, Ligabue, ma anche composizioni molto più recenti di star emergenti della musica italiana. Poiché per la band “Musica d’autore” non si riferisce solo ai “cantautori”, nella playlist verranno anche proposti brani di gruppi come New Trolls, Nomadi, PFM, che condividono con la tradizione cantautorale italiana, oltre che importanti momenti della loro carriera, anche lo stesso tipo di ispirazione musicale e lo stesso modo di raccontare, attraverso i testi la realtà del nostro Paese. Vi sarà, nel corso della serata, un momento dedicato al “Principe” della canzone d’autore italiana, ovvero Francesco De Gregori del quale verranno proposti alcuni dei più grandi successi.

Il gruppo è composto da Nicolò Scarabelli “Narbera” alla voce, Alessandro Caffarena alla chitarra, Vincenzo Mattiello alla batteria, Mario Scaletti al saxofono, alla chitarra e ad altri strumenti a fiato. I “Quattro Amici” suonano insieme ormai da quasi dieci anni, anche se in percorsi e progetti fra loro diversi, sempre però incentrati sulla musica italiana. Hanno suonato in manifestazioni importanti – come i Venerdì piacentini (loro la serata di apertura dell’ultima edizione, in Piazza Cavalli) o, nel 2025, nella rassegna musicale estiva a Palazzo Farnese, a Piacenza – ed in molti teatri della provincia. Non è la prima volta che la band si mette a disposizione per finalità benefiche e di solidarietà, avendo già collaborato con alcune delle più importanti associazioni della città e della provincia, quali l’Associazione Malato Oncologico Piacentino, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, la Confraternita di Misericordia, la Protezioni civile/Pubblica assistenza di Cortemaggiore, i due Hospice della provincia, ed altre ancora. Gli arrangiamenti di ogni canzone sono costruiti dalla band sulla base del “set” strumentale a disposizione del gruppo, cercando di interpretare in maniera originale, ma comunque fedele alle intenzioni degli autori, i diversi brani.

Una bella occasione per unire buona musica e solidarietà, in una stupenda ambientazione ricca di fascino e di storia. L’ingresso al salone costerà 2 euro, ma sarà possibile una ulteriore libera offerta che sarà totalmente devoluta alla Associazione APL.