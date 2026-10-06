Al PalaBanca arriva Cuneo per il test match di Gas Sales aperto al pubblico

Prosegue il percorso di avvicinamento alla nuova stagione di SuperLega per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Mercoledì 7 ottobre, alle ore 17, al PalabancaSport, i biancorossi sosterranno il loro settimo allenamento congiunto della preseason. Dall’altra parte della rete Acqua Sant’Anna Cuneo, formazione di pari categoria già affrontata qualche giorno fa a Cuneo e superata per 3-1. Il test match sarà aperto al pubblico con ingresso libero. I tifosi e gli appassionati potranno accedere all’impianto dall’ingresso del Foyer 2 a partire dalle ore 16.30. Per i tifosi sarà un’altra occasione per vedere all’opera la squadra di coach Boninfante a pochi giorni dagli ultimi importanti appuntamenti che precederanno il debutto in campionato.

Quello contro la formazione piemontese, nello scorso fine settimana vincitrice in Svizzera della Coupe Fred Fellay, rappresenta un banco di prova particolarmente interessante. Cuneo si presenterà a Piacenza con il ritorno in gruppo dello schiacciatore iraniano Poriya Khanzaden, mentre tra le fila biancorosse ci sarà l’opportunità di osservare nuovamente il giovane centrale francese Daniel Iyegbekedo, arrivato oggi e subito inserito nel percorso di crescita della società piacentina. Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si tratterà dell’ultimo allenamento congiunto prima della partecipazione alla Sardinia International Volley Cup, torneo internazionale in programma nel prossimo fine settimana a Cagliari, appuntamento che consentirà alla squadra di confrontarsi con avversari di alto livello e perfezionare ulteriormente automatismi e intesa di gioco.

La sfida con Cuneo sarà quindi un passaggio importante nel cammino di preparazione dei biancorossi, ormai entrati nella fase conclusiva del lavoro precampionato. Dopo gli impegni in Sardegna, infatti, l’attenzione sarà tutta rivolta all’esordio nel campionato di SuperLega Credem Banca, fissato per domenica 18 ottobre (ore 17.00) sul campo della Pallavolo Padova. Il test match del PalabancaSport offrirà allo staff tecnico ulteriori indicazioni sullo stato di forma del gruppo e rappresenterà un’occasione preziosa per il pubblico biancorosso di salutare la squadra prima dell’avvio ufficiale della stagione. Il precampionato di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha fin qui fornito indicazioni positive. Nelle precedenti sei uscite la formazione biancorossa ha superato ogni volta la squadra dall’altra parte della rete.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza oramai al completo, solo lo schiacciatore americano Cooper Robinson dopo l’intervento al ginocchio destro sta lavorando con lo staff medico e fisioterapico della società per recuperare al meglio. Sono 13 i giocatori del roster della prima squadra a disposizione dello staff tecnico: i palleggiatori Paolo Porro e Dragan Travica, gli schiacciatori Miguel Gutierrez, Manuel Zlatanov e Nikola Brborić, gli opposti Alessandro Bovolenta e Henri Leon, i centrali Francesco Comparoni, Gianluca Galassi, Merrick McHenry e Daniel Iyegbekedo, i liberi Domenico Pace e Francesco Rizzo. A loro è aggregato lo schiacciatore Francesco Destro del settore giovanile e della serie B.