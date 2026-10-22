Al Palabanca la presentazione del libro dedicato a Guidoriccio, antenato degli Sforza Fogliani

“Guidoriccio – Al seguito del condottiero tra arte, storia e leggenda” è il titolo del volume di Marco Prati (Effigi Edizioni) che verrà presentato lunedì 26 ottobre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini), per iniziativa della Banca di Piacenza con l’intervento dell’autore in dialogo con il giornalista Federico Braglia, componente del comitato scientifico di Reggio Storia.

Il libro ripercorre la biografia di Guidoriccio da Fogliano (1290-1352), il celebre condottiero immortalato da Simone Martini nel Palazzo Pubblico di Siena, immagine iconica del cavaliere medievale. Il racconto ne segue le tracce partendo dalle sue origini territoriali (Reggio Emilia) e famigliari (i Fogliani), per poi seguirlo attraverso i luoghi simbolo delle sue gesta: Modena (Frignano), Firenze, Siena, Grosseto, Verona, Padova, Venezia, Mantova, terminando a Piacenza, città dei Fogliani Sforza d’Aragona, suoi discendenti, da cui derivarono i Fogliani Sforza e, poi, gli Sforza Fogliani. E nella pubblicazione si fa cenno a Corrado Sforza Fogliani ricordando le sue innumerevoli e meritorie attività. Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).