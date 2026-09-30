Al PalabancaEventi un viaggio musicale con il compositore Marco Beretta

Lunedì 5 ottobre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Corrado Sforza Fogliani), apertura ufficiale della stagione culturale della Banca di Piacenza con il concerto di Marco Beretta “Cartoline da un sogno, appunti per pianoforte”. Si tratta di un viaggio musicale e umano, un percorso interiore raccontato attraverso il pianoforte. Ogni brano è una piccola cartolina, un frammento di vita e di suono che affiora come in un sogno: immagini, ricordi, emozioni, incontri. «In queste pagine – spiega il compositore e direttore d’orchestra piacentino – ho voluto ripercorrere la mia storia musicale, dal primo stupore per il suono fino alla scoperta dei diversi linguaggi che hanno segnato il mio cammino: la musica classica, il jazz, le sonorità contemporanee, l’improvvisazione».

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

MARCO BERETTA è un affermato direttore d’orchestra e compositore. Dopo gli studi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e il perfezionamento con Gianluigi Gelmetti, Marc Andrae e Ludmil Descev, è stato selezionato giovanissimo in concorsi internazionali. È direttore artistico e musicale della 15Orchestra sinfonica nonché direttore artistico e docente di Adads Academy di Milano. Membro di giuria di importanti concorsi internazionali, alcuni suoi adattamenti e arrangiamenti sono stati eseguiti in Ucraina, Francia, Germania, Stati Uniti, Corea del Sud e utilizzati come colonne sonore di importanti realizzazioni cinematografiche.