Al Palarquato i Bees sconfitti di misura da Assigeco (81 -83)

Tiberti riesce ad arrivare in terzo tempo a destra due volte, ma è Giunta a fissare sul 21-27 la fine del primo quarto.

Mazburrs e capitan Ambrosetti danno vita ai Bees ad inizio secondo parziale, con i gialloblu di coach Del Re che arrivano fino a 1 possesso pieno di svantaggio (26-29 al 12’); le percentuali scendono in modo drastico per entrambe le formazioni, ma Fiorenzuola attacca forte il canestro con Biorac e Tiberti per il 32-32 al 16’.

Piacenza però azzanna il momento della partita con un break da 0-8 firmato Vettori e Giunta, chiudendo avanti all’intervallo lungo per 38-45.

Ancora Toniato segna il +12 per la Assigeco,ma i Bees cercano di essere resilienti con Biorac e Ambrosetti per il 54-62 al 28’. Biorac dai 4 metri prima e poi sulla sirena tiene totalmente in vita Fiorenzuola, che va all’ultimo intervallo lungo sotto di sole 5 lunghezze. 60-65.

Pirani e Picarelli fanno malissimo a Fiorenzuola in apertura di ultimo parziale, con coach Del Re costretto al timeout pieno al 32’ sul 62-70. Mazburrs appare in grande crescita con il gioco da 3 punti per il 67-72 al 33’, ma sotto le plance Piacenza trova punti in Pirani e Poggi. 69-77 al 36’.