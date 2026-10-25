Al Palarquato i Bees sconfitti di misura da Assigeco (81 -83)
Il derby piacentino sul parquet va agli ospiti del match, Ucc Assigeco
Nel derby piacentino di Serie B Nazionale Old West 2026/2027 i Fiorenzuola Bees ospitano la UCC Assigeco Piacenza al PalArquato di Castell’Arquato. Le squadre iniziano con marce alte, con Cecchinato in casa Fiorenzuola che viene pagato dalla tripla di Fragonara per il 6-7 ospite al 3’.
Sulla tripla di Vettori che vale il 6-12 coach Del Re chiama timeout immediato per spezzare l’inerzia della gara al 4’; in uscita dal timeout ancora Cecchinato chiama presente con la tripla, ma la penetrazione del solito vettori scrive 9-14 alla gara.
Lui diventa un fattore al centro dell’area con due canestri consecutivi in post basso (15-19 al 7’), ma Picarelli risponde con un’altra tripla, stavolta fuori equilibrio, per l’Assigeco.
Tiberti riesce ad arrivare in terzo tempo a destra due volte, ma è Giunta a fissare sul 21-27 la fine del primo quarto.
Mazburrs e capitan Ambrosetti danno vita ai Bees ad inizio secondo parziale, con i gialloblu di coach Del Re che arrivano fino a 1 possesso pieno di svantaggio (26-29 al 12’); le percentuali scendono in modo drastico per entrambe le formazioni, ma Fiorenzuola attacca forte il canestro con Biorac e Tiberti per il 32-32 al 16’.
Piacenza però azzanna il momento della partita con un break da 0-8 firmato Vettori e Giunta, chiudendo avanti all’intervallo lungo per 38-45.
Cecchinato arriva alla doppia cifra personale al 22’, ma Vanin spalle a canestro realizza il nuovo 43-51 in favore di Assigeco. Toniato realizza dal pitturato di pura forza, con Vettori dall’arco che porta la squadra di coach Ghizzinardi al massimo vantaggio al 25’. 46-58.
Ancora Toniato segna il +12 per la Assigeco,ma i Bees cercano di essere resilienti con Biorac e Ambrosetti per il 54-62 al 28’. Biorac dai 4 metri prima e poi sulla sirena tiene totalmente in vita Fiorenzuola, che va all’ultimo intervallo lungo sotto di sole 5 lunghezze. 60-65.
Pirani e Picarelli fanno malissimo a Fiorenzuola in apertura di ultimo parziale, con coach Del Re costretto al timeout pieno al 32’ sul 62-70. Mazburrs appare in grande crescita con il gioco da 3 punti per il 67-72 al 33’, ma sotto le plance Piacenza trova punti in Pirani e Poggi. 69-77 al 36’.
Cecchinato con il terzo tempo a mò di cameriere porta i Bees negli ultimi 3 minuti a -6 (71-77), ma Fragonara sfrutta il possesso aggiuntivo derivante da rimbalzo offensivo per arrivare anch’egli al ferro con decisione. 73-79 e timeout Fiorenzuola al 39’.
I Bees entrano a -5 nell’ultimo minuto di gioco; la tripla di Ambrosetti è fuori misura, ma non è così quella di De Zardo. 78-80 a 18 secondi dalla fine e timeout UCC Assigeco Piacenza.
Cecchinato spende immediatamente il 5° personale su Toniato, che però dalla lunetta è glaciale. 2/2 e nuovo +4 sul 78-82.
Finisce così con la vittoria di UCC Assigeco Piacenza, che espugna il PalArquato, sebbene di misura, per 81-83.
Fiorenzuola Bees vs UCC Assigeco Piacenza 81-83
(21-27; 38-45; 60-65)
Fiorenzuola Bees: Mazburrs 12, Biorac 10, Franceschi ne, Marinelli ne, Krilkovs 3, De Zardo 14, Lui 8, Frosini, Tiberti 10, Ambrosetti 10. All. Del Re
UCC Assigeco Piacenza: Ermelani, Picarelli 10, Giunta 7, Poggi 4, Ferraro 3, Vettori 21, Pirani 6, Vanin 8, Fragonara 7, Olivieri ne, Toniato 14, Cattivelli ne. All. Ghizzinardi
Arbitri: Rinaldi da Livorno – Foschini da Russi (RA) – Cavasin da Rosignano Marittimo (LI)