Al Ridotto del Municipale incontro dedicato a L’Olandese Volante

Martino Ruggero Dondi, foto di Andrea Ranzi

Nuovo appuntamento, domenica 25 ottobre alle ore 11, con “Prima di andare in scena”, la rassegna di presentazione e guida all’ascolto dei titoli della Stagione d’Opera, realizzata grazie alla collaborazione tra Amici della Lirica e Fondazione Teatri di Piacenza. Al Ridotto del Teatro Municipale, l’incontro a ingresso libero sarà dedicato a “L’Olandese Volante” di Richard Wagner, opera mai rappresentata a Piacenza, che andrà in scena venerdì 6 e domenica 8 novembre con la direzione di Martijn Dendievel e la regia di Matteo Mazzoni, come ultimo appuntamento della Stagione 2025/2026. “Der Fliegende Holländer” (L’Olandese Volante) segna anche l’atteso ritorno di un titolo wagneriano al Municipale: il compositore risulta assente da 26 anni dal palcoscenico piacentino.

A condurre la guida all’ascolto sarà Martino Ruggero Dondi, giovane direttore d’orchestra che dal 2024 ha inaugurato sui social un canale di divulgazione musicale e operistica e ha tenuto incontri per teatri e festival, con l’intento di avvicinare i giovani alla musica classica e all’opera.