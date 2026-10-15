Al San Matteo uno spettacolo gratuito per riflettere sulla tutela dell’ambiente
Si intitola “Non c’è un Pianeta B” lo spettacolo che andrà in scena venerdì 16 ottobre alle 20.45 al Teatro San Matteo di Piacenza
Si intitola “Non c’è un Pianeta B” lo spettacolo che andrà in scena venerdì 16 ottobre alle 20.45 al Teatro San Matteo di Piacenza e intreccia teatro, musica e sostenibilità per raccontare l’ambiente in modo originale.
L’iniziativa è stata presentata in Municipio, con l’intervento degli assessori Christian Fiazza e Serena Groppelli, accanto a Domenico Rinaldini, presidente del Consorzio nazionale RICREA (per il recupero e il riciclo dell’acciaio), Claudia Civardi per Iren, Francesco Ghezzi e Silvia Zanchini della compagnia Kabukista. In sala lo scenografo Alessandro Cane, tra i curatori della rappresentazione teatrale e il protagonista dell’evento, il divulgatore ambientale Roberto Cavallo, in collegamento da remoto. Alla riflessione collettiva sul tema dell’ambiente, si intreccia la consapevolezza di come i comportamenti virtuosi messi in atto da ciascuno possano contribuire concretamente a fare la differenza: per questo, è stato sottolineato, lo spettacolo non è proposto in un contesto scolastico ma aperto a tutti i cittadini, in un intento educativo che abbraccia tutte le generazioni, a maggior ragione coinvolgendo gli adulti nell’essere un esempio per bambini e ragazzi.
LO SPETTACOLO – Nato dall’esperienza di Keep Clean and Run, l’eco-maratona ideata da Roberto Cavallo che dal 2015 attraversa l’Italia e l’Europa promuovendo la raccolta dei rifiuti abbandonati e la tutela del territorio, “Non c’è un Pianeta B” è molto più di uno spettacolo teatrale. È un racconto che unisce divulgazione, ironia, memoria e partecipazione, portando sul palco storie, personaggi e testimonianze che aiutano a comprendere il rapporto tra esseri umani, consumo delle risorse e ambiente. Attraverso una narrazione coinvolgente, Cavallo accompagna il pubblico in un viaggio che parte dai gesti quotidiani e arriva alle grandi sfide globali della sostenibilità, dimostrando come ciascuno possa contribuire al cambiamento attraverso scelte concrete e consapevoli. A interpretarlo è Roberto Cavallo, divulgatore ambientale, scrittore, imprenditore e tra i principali esperti italiani di prevenzione dei rifiuti ed economia circolare. Negli ultimi vent’anni ha affiancato enti pubblici, aziende e consorzi nazionali nello sviluppo di progetti ambientali, diventando un punto di riferimento nella comunicazione della sostenibilità. È inoltre ideatore di campagne e iniziative che hanno coinvolto migliaia di cittadini in Italia e all’estero, contribuendo a diffondere una cultura della responsabilità ambientale fondata sull’azione concreta. Accanto a lui sale sul palco la Quadrilla Folk Band, formazione musicale piemontese che da oltre vent’anni porta in Italia e in Europa una proposta artistica capace di fondere tradizione popolare, contaminazioni contemporanee e impegno civile. Le musiche originali e le canzoni della band dialogano con il racconto teatrale, creando uno spettacolo dinamico che alterna momenti di riflessione, emozione e leggerezza. Il risultato è una narrazione corale nella quale parole e musica si sostengono a vicenda, rendendo accessibili anche i temi più complessi.
Per assistere allo spettacolo è richiesta la prenotazione del posto tramite Eventbrite.