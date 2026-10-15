Al San Matteo uno spettacolo gratuito per riflettere sulla tutela dell’ambiente

L’iniziativa è stata presentata in Municipio, con l’intervento degli assessori Christian Fiazza e Serena Groppelli, accanto a Domenico Rinaldini, presidente del Consorzio nazionale RICREA (per il recupero e il riciclo dell’acciaio), Claudia Civardi per Iren, Francesco Ghezzi e Silvia Zanchini della compagnia Kabukista. In sala lo scenografo Alessandro Cane, tra i curatori della rappresentazione teatrale e il protagonista dell’evento, il divulgatore ambientale Roberto Cavallo, in collegamento da remoto. Alla riflessione collettiva sul tema dell’ambiente, si intreccia la consapevolezza di come i comportamenti virtuosi messi in atto da ciascuno possano contribuire concretamente a fare la differenza: per questo, è stato sottolineato, lo spettacolo non è proposto in un contesto scolastico ma aperto a tutti i cittadini, in un intento educativo che abbraccia tutte le generazioni, a maggior ragione coinvolgendo gli adulti nell’essere un esempio per bambini e ragazzi.

LO SPETTACOLO – Nato dall’esperienza di Keep Clean and Run, l’eco-maratona ideata da Roberto Cavallo che dal 2015 attraversa l’Italia e l’Europa promuovendo la raccolta dei rifiuti abbandonati e la tutela del territorio, “Non c’è un Pianeta B” è molto più di uno spettacolo teatrale. È un racconto che unisce divulgazione, ironia, memoria e partecipazione, portando sul palco storie, personaggi e testimonianze che aiutano a comprendere il rapporto tra esseri umani, consumo delle risorse e ambiente. Attraverso una narrazione coinvolgente, Cavallo accompagna il pubblico in un viaggio che parte dai gesti quotidiani e arriva alle grandi sfide globali della sostenibilità, dimostrando come ciascuno possa contribuire al cambiamento attraverso scelte concrete e consapevoli. A interpretarlo è Roberto Cavallo, divulgatore ambientale, scrittore, imprenditore e tra i principali esperti italiani di prevenzione dei rifiuti ed economia circolare. Negli ultimi vent’anni ha affiancato enti pubblici, aziende e consorzi nazionali nello sviluppo di progetti ambientali, diventando un punto di riferimento nella comunicazione della sostenibilità. È inoltre ideatore di campagne e iniziative che hanno coinvolto migliaia di cittadini in Italia e all’estero, contribuendo a diffondere una cultura della responsabilità ambientale fondata sull’azione concreta. Accanto a lui sale sul palco la Quadrilla Folk Band, formazione musicale piemontese che da oltre vent’anni porta in Italia e in Europa una proposta artistica capace di fondere tradizione popolare, contaminazioni contemporanee e impegno civile. Le musiche originali e le canzoni della band dialogano con il racconto teatrale, creando uno spettacolo dinamico che alterna momenti di riflessione, emozione e leggerezza. Il risultato è una narrazione corale nella quale parole e musica si sostengono a vicenda, rendendo accessibili anche i temi più complessi.