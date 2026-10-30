Al Verdi la serata Lilt in memoria di Daniele Tosca: musica e solidarietà

Nel corso dell’evento, infatti, verrà assegnata la borsa di studio offerta dalla famiglia Tosca e destinata a una tesi accademica meritevole incentrata sulla prevenzione dei tumori. Protagonista sul palco sarà la Creme Carmel Band. Patrizio Capelli ha partecipato alla conferenza in una duplice veste: come medico collaboratore di LILT, di cui condivide gli ideali, e come musicista. «La band contribuirà a portare una ventata di musicalità e allegria alla serata – ha spiegato il Dott. Capelli -. Abbiamo scelto un repertorio da cantare tutti insieme per coinvolgere il pubblico: questa è la nostra sfida. Il nostro triplice obiettivo resta quello di ricordare una persona così importante per la zona, fare prevenzione e sostenere concretamente i giovani». L’Assessore alle Politiche Sociali, Elena Galli, ha espresso profonda gratitudine per l’iniziativa: «Ringrazio tutti per la costanza nel mantenere viva la memoria di Daniele in tutti questi anni e per il grande rilievo dato alla prevenzione, fondamentale oggi davanti ai tanti casi di malattie oncologiche che purtroppo colpiscono anche i giovani. Un ringraziamento speciale va alla signora Giacomina, mamma di Daniele, per questo importante contributo. Sono davvero onorata che questo evento si tenga a Castel San Giovanni». A chiudere gli interventi è stato il Sindaco di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati, che si è unita ai ringraziamenti alla LILT, al suo presidente Franco Pugliese per la passione che investe costantemente, e alla signora Giacomina: «Ricordare Daniele è un dovere per Castel San Giovanni, per onorare una memoria che tantissimi castellani custodiscono con profondo affetto. La borsa di studio e il concetto di prevenzione sono elementi di grandissimo valore per la nostra comunità. Un grazie sincero va anche al Dott. Capelli, che continua a essere un grande professionista e un punto di riferimento insostituibile per tutti noi. Questa iniziativa così importante e significativa – ha concluso la prima cittadina – dà grande lustro al nostro comune e ci consente di diffondere un messaggio di vitale importanza».