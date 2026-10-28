Al via corso di giapponese a Spazio4

Un viaggio affascinante alla scoperta della lingua e della cultura giapponese inizierà a Spazio4 in Via Manzoni 21, a partire dal 3 novembre con un ciclo di corsi pensati su misura per ogni fascia d’età, rivolti sia a chi desidera muovere i primi passi nell’apprendimento del giapponese, sia a chi intende approfondirne la grammatica e la conversazione, nonché nella conoscenza più ampia del paese del “sol levante”.

Ad accompagnare gli studenti sarà la docente madrelingua Toma Yoshimi, che guiderà i partecipanti passo dopo passo con un approccio naturale, dinamico e coinvolgente. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Judo Club Sakura.

La proposta formativa sarà articolata in tre differenti moduli suddivisi per età: dai 6 ai 10 anni, dagli 11 ai 13 anni e infine quella dai 14 ai 99 anni. Le lezioni si svolgeranno il martedì pomeriggio a Spazio4 a partire da martedì 3 novembre e proseguiranno fino al 30 marzo.