Al via i due tirocini sull’Intelligenza Artificiale nel Comune di Piacenza con Officine Italia
L’esperienza avviata dal Comune di Piacenza rappresenta la volontà di rafforzare l’attrattività dell’ente locale e a valorizzare il capitale umano presente sul territorio
Hanno preso il via nei giorni scorsi i due tirocini dedicati all’Intelligenza artificiale che il Comune di Piacenza ha attivato insieme a Officine Italia nell’ambito di un progetto nazionale rivolto ai giovani. A partecipare al percorso sono due piacentini under 25, una laureata e un laureando, che saranno affiancati per tutta la durata dell’esperienza, fino a fine marzo 2027, da due giovani dipendenti comunali in servizio rispettivamente presso il Settore Piacenza 2030 e il Settore Indirizzo e Controllo. La sindaca Katia Tarasconi, accompagnata dal direttore generale Luca Canessa e dalla responsabile del Servizio Innovazione e sviluppo Anna Pirillo, ha dato loro il benvenuto in Comune, sottolineando l’importanza di portare nuove prospettive all’interno della Pubblica Amministrazione e il valore di un progetto che mette in dialogo giovani competenze e personale dell’ente.
L’iniziativa, giunta a livello nazionale alla terza edizione e patrocinata da AnciLab, punta a rafforzare il dialogo tra nuove generazioni e Pubblica Amministrazione, offrendo un’esperienza concreta di lavoro su progetti di innovazione pubblica. I tirocinanti lavoreranno a stretto contatto con funzionari e dirigenti comunali, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative su temi quali l’automatizzazione di processi interni e il miglioramento dei servizi al cittadino grazie all’Intelligenza artificiale. Il tirocinio prevede un impegno a tempo pieno per sei mesi, in presenza presso il Comune di Piacenza. L’esperienza avviata dal Comune si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare l’attrattività dell’ente locale e a valorizzare il capitale umano presente sul territorio, offrendo ai giovani opportunità professionali qualificate all’interno della Pubblica amministrazione. Ai due tirocini partiti a ottobre si aggiungono i due contratti di formazione e lavoro della durata di 24 mesi destinati a studenti universitari, uno in corso per una studentessa dell’Università Cattolica presso i Servizi Finanziari e uno in fase iniziale per uno studente del Politecnico di Milano, presso il Settore Infrastrutture e Smart City.