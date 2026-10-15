Al via i due tirocini sull’Intelligenza Artificiale nel Comune di Piacenza con Officine Italia

Hanno preso il via nei giorni scorsi i due tirocini dedicati all’Intelligenza artificiale che il Comune di Piacenza ha attivato insieme a Officine Italia nell’ambito di un progetto nazionale rivolto ai giovani. A partecipare al percorso sono due piacentini under 25, una laureata e un laureando, che saranno affiancati per tutta la durata dell’esperienza, fino a fine marzo 2027, da due giovani dipendenti comunali in servizio rispettivamente presso il Settore Piacenza 2030 e il Settore Indirizzo e Controllo. La sindaca Katia Tarasconi, accompagnata dal direttore generale Luca Canessa e dalla responsabile del Servizio Innovazione e sviluppo Anna Pirillo, ha dato loro il benvenuto in Comune, sottolineando l’importanza di portare nuove prospettive all’interno della Pubblica Amministrazione e il valore di un progetto che mette in dialogo giovani competenze e personale dell’ente.