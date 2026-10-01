Il secondo mese dell’autunno meteorologico debutterà con una stagione autunnale completamente inesistente sull’Italia dal punto di vista atmosferico. L’alta pressione reggerà sulla nostra Penisola e per il momento non consentirà cambiamenti degni di nota.

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Una certa nuvolosità dovrebbe però insistere sui settori di ponente, solo localmente associata a qualche pioggia locale. Il contesto termico resterà esuberante per il periodo, con punte 27-28° che saranno ancora alla portata specie al centro e al meridione; 28° sulla Romagna tra 24 e 26° diffusi. venerdì 2 ottobre ancora stabilità, ma con qualche incertezza sui settori di ponente: annuvolamenti e qualche sporadico rovescio. Piovaschi locali di poco conto interesseranno le Alpi occidentali, l’alta Val d’Aosta. Sul resto del settentrione avremo una diffusa nuvolosità medio-alta, ma basso rischio di pioggia, mentre al centro e al sud il tempo sarà soleggiato a parte addensamenti sul Tirreno senza conseguenze. Sabato 3 ottobre ancora qualche piovasco tra Val d’Aosta, Alpi occidentali e Marittime, ma con accumuli trascurabili. Su tutte le altre regioni non avremo cambiamenti. Domenica 4 ottobre stabile e soleggiato ovunque. Temperature invariate.

Inizio settimana stabile con temperature oltre la norma; il confronto tra i principali modelli meteorologici internazionali però si fa acceso in vista di giovedì 8 ottobre, data che potrebbe segnare il primo vero affondo autunnale sull’Italia. Il protagonista è un vortice freddo in quota, piccolo ma insidioso, la cui traiettoria divide nettamente le visioni di GFS e ECMWF. L’8 ottobre segnerà con ogni probabilità la fine del lungo dominio anticiclonico e l’avvio di una fase più dinamica e autunnale. Comunque vada l’Italia si prepara a un secondo weekend di temporali e aria più fresca, preludio al possibile tracollo definitivo dell’anticiclone nella seconda decade del mese.

IN DETTAGLIO a Piacenza per il periodo da giovedì 1 a mercoledì 7 ottobre 2026:

Giovedì 1° ottobre: Giornata caratterizzata da una spiccata copertura nuvolosa per l’intero arco del giorno, ma senza il rischio di precipitazioni di rilievo. Temperature: Clima mite con una massima di 25° (o fino a 26° percepiti nel pomeriggio) e minima serale intorno ai 16°.

Venerdì 2 ottobre: Permangono condizioni di cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso durante le ore diurne, con tendenza a parziali aperture e cielo poco nuvoloso in serata. Assenza di piogge significative. Temperature: Massima costante sui 25°C (fino a punte locali di 26° – 27° nelle ore centrali) e una minima che scende a 13° garantendo una notte più fresca.

Sabato 3 ottobre: Deciso miglioramento con una splendida giornata soleggiata e limpida. Qualche nuvola innocua farà la sua comparsa solo a fine giornata e durante la notte. Temperature: Massima stazionaria e gradevole a 25°, mentre all’alba si registrerà una minima frizzante di 11°.

Domenica 4 ottobre: Aumento della nuvolosità medio-alta. Il cielo si presenterà in prevalenza nuvoloso per gran parte del giorno, ma il tempo si manterrà comunque del tutto asciutto. Temperature: Clima stabile con massima sui 25° e minima all’alba ferma a 11°.

Lunedì 5 ottobre: Inizio di settimana all’insegna della variabilità, con un cielo parzialmente soleggiato alternato a passaggi di nubi sparse. Serata completamente serena. Temperature: Valori stabili con massime di 25° e minime fresche a 11°.

Martedì 6 ottobre: Ritorno a condizioni di stabilità atmosferica assoluta. Il cielo sarà completamente sereno e soleggiato per l’intera giornata. Temperature: Massima in lieve e graduale flessione a 24°, con una minima notturna sui 12°.

Mercoledì 7 ottobre: Giornata inizialmente parzialmente soleggiata. Si segnala un peggioramento delle condizioni meteo in tarda serata e nella notte, con l’arrivo di piogge deboli (probabilità in aumento fino al 55%). Temperature: Massima in calo a 23° e minima notturna intorno ai 13°.

Stefano Cavanna

Fonti: meteolive.it – ilmeteo.it – 3BMeteo.it – Meteo AM – ArpaE