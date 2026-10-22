Alla Cavallerizza torna a nuova vita Favole, opera di Romano Bertuzzi

Giovedì 29 ottobre 2026, la Cavallerizza torna protagonista di un momento speciale dedicato all’arte, alla cultura e alla convivialità. Dopo aver donato alla città la sua monumentale opera Favole, l’artista Romano Bertuzzi rinnova il suo gesto di generosità, donando anche l’intervento di restauro da lui stesso curato, che restituisce alla scultura tutta la sua originaria bellezza e luminosità. Un nuovo dono alla città, che diventa anche un’occasione per riscoprire e valorizzare uno dei suoi spazi più significativi: la Cavallerizza.

Realizzata in occasione di Expo 2015, l’opera trae ispirazione dall’uovo come simbolo universale della vita, della nascita e del nutrimento. Un’immagine semplice e immediata, ma ricca di significati, che attraversa epoche e culture e invita a riflettere sul mistero e sulla straordinaria capacità generativa della natura. Per Romano Bertuzzi, questo simbolo custodisce anche un ricordo personale, legato alla sua infanzia e alla figura della madre, che gli insegnava a osservare le uova in controluce, servendosi della luce di una candela, per riconoscere quelle fecondate. Un gesto quotidiano che, attraverso la sensibilità dell’artista, ha trovato una nuova espressione nell’opera monumentale.

Collocata nei giardini della Cavallerizza, Favole è diventata nel tempo una presenza riconoscibile di questo spazio cittadino. Gli anni e l’esposizione agli agenti atmosferici ne avevano tuttavia compromesso le condizioni, rendendo necessario un intervento di recupero. È stato lo stesso Bertuzzi a farsene carico, coinvolgendo la ditta Paradasi di Niviano in un restauro che ha previsto la pulizia della superficie, il ripristino delle fessurazioni e una nuova tinteggiatura con materiali adatti a garantirne una maggiore resistenza nel tempo. Un intervento che non soltanto restituisce bellezza a un’opera appartenente al patrimonio della città, ma ne conferma anche il legame con il luogo per il quale era stata originariamente pensata.

Romano Bertuzzi, artista

«Favole è un’opera alla quale sono profondamente legato, perché nasce da ricordi della mia infanzia e da una riflessione sul significato della vita e delle sue origini. Vederla deteriorarsi con il passare degli anni mi dispiaceva e ho sentito il desiderio di intervenire personalmente per restituirle la sua bellezza. Ho voluto donare questo restauro alla città, così come a suo tempo avevo donato l’opera, perché credo che l’arte debba essere custodita, rispettata e condivisa. Sono particolarmente felice che Favole possa continuare a vivere proprio alla Cavallerizza, nel luogo per il quale era stata pensata». Il recupero di Favole rappresenta inoltre un primo, significativo passo verso una più ampia valorizzazione dei giardini della Cavallerizza: uno spazio che merita di essere maggiormente conosciuto, frequentato e vissuto dai piacentini. Perché la bellezza di un luogo non dipende soltanto da ciò che vi si trova, ma anche dalla capacità di renderlo parte della vita quotidiana della comunità.

Un’iniziativa per valorizzare la Cavallerizza

L’iniziativa, promossa dal Comune di Piacenza attraverso Paola Gazzolo, Presidente del Consiglio Comunale, con l’organizzazione e il coordinamento di Maria Grazia Sabato, Consigliera della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e la collaborazione di Eataly Piacenza, nasce dal desiderio di valorizzare la Cavallerizza non soltanto come spazio urbano, ma come luogo di incontro, partecipazione e vita culturale.

Paola Gazzolo, Presidente del Consiglio Comunale di Piacenza: «Il ritorno alla sua originaria bellezza di Favole rappresenta un momento importante per la città. Quest’opera, così fortemente legata alla Cavallerizza, ci ricorda quanto sia fondamentale prenderci cura del nostro patrimonio artistico e degli spazi pubblici che lo accolgono. Il restauro generosamente donato da Romano Bertuzzi è anche un’occasione per riportare l’attenzione sui giardini della Cavallerizza e sulla necessità di valorizzarli sempre di più, affinché diventino un luogo vivo, accogliente e pienamente restituito alla frequentazione dei piacentini». Il restauro dell’opera diventa così il punto di partenza per richiamare l’attenzione su un’area della città dalle grandi potenzialità, nella convinzione che arte, cultura, commercio e gastronomia possano dialogare positivamente e contribuire, insieme, a creare nuove occasioni di socialità.

Maria Grazia Sabato, Consigliera della Fondazione di Piacenza e Vigevano e organizzatrice dell’evento: «Ho desiderato che la rinascita di Favole diventasse qualcosa di più della semplice presentazione di un restauro: un’occasione per ritrovarci, per riscoprire uno spazio bellissimo della nostra città e tornare a viverlo insieme. Credo molto nella capacità dell’arte di creare relazioni e nella possibilità di far dialogare cultura, commercio e food, trasformando un momento di bellezza in un’esperienza di partecipazione e convivialità. Il gesto generoso di Romano Bertuzzi meritava di essere condiviso con tutta la città, in un clima di festa, perché la bellezza acquista ancora più valore quando diventa patrimonio vissuto e condiviso. L’obiettivo è incoraggiare una frequentazione più ampia e consapevole dei giardini della Cavallerizza, restituendo loro quella dimensione di luogo aperto, accogliente e condiviso che ogni spazio pubblico dovrebbe avere».

In questo contesto, il gesto di Romano Bertuzzi assume un significato che va oltre il restauro materiale della scultura: è una testimonianza concreta di attenzione verso la città e il suo patrimonio, un invito a custodire ciò che abbiamo ricevuto e a riconoscerne il valore. Il 29 ottobre sarà dunque non soltanto una festa per la rinascita di Favole, ma anche un’occasione per ritrovarsi, riscoprire uno spazio cittadino e condividere una riflessione sul suo futuro. Perché prendersi cura della bellezza significa prendersi cura della propria città.