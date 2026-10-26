Alla scoperta dei rifugi antiaerei di Piacenza durante la Seconda Guerra Mondiale

Ad un anno dal suo debutto, Piacenza Hypogea arricchisce le sue attività culturali con un nuovo e affascinante itinerario nel cuore sotterrano della nostra città. L’architetto Manrico Bissi, autore del libro “I bombardamenti su Piacenza” (edizioni Pontegobbo 2026), nonché presidente di Archistorica e referente di Piacenza Hypogea, ha infatti elaborato e resa operativa una nuova escursione tematica dedicata ai rifugi antiaerei e alle tracce della Seconda Guerra Mondiale. Dai primi di maggio del 1944 alla fine di aprile 1945 Piacenza, occupata dai nazifascisti, venne infatti dilaniata da violente e ripetute incursioni aree compiute da velivoli inglesi e americani. Negli ultimi dodici mesi di guerra la città subì circa un centinaio di attacchi aerei: di questi, almeno dieci furono bombardamenti massicci e lasciarono profondi sfregi nel tessuto urbano centrale e periferico.

La popolazione civile cercò scampo nei vari rifugi allestiti, talvolta precariamente, negli antichi sotterranei della città, e soprattutto nelle grandi cantine dei palazzi nobiliari. Alcuni di questi ambienti conservano ancora oggi le suggestive tracce di quella drammatica pagina di storia: scritte, segnaletica di servizio, uscite d’emergenza, tracce delle puntellature poste dall’Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) per sostenere le murature e le volte dei sotterranei. Ad oltre ottant’anni dalla fine del conflitto, quegli ambienti riaprono finalmente al pubblico grazie all’impegno di Piacenza Hypogea. Durante le visite, i gruppi accompagnati potranno visionare anche fotografie, uniformi, documenti, cimeli militari e oggetti d’epoca, allestiti in esposizione nei sotterranei per ricreare un’atmosfera immersiva e coinvolgente. Il progetto di Piacenza Hypogea si avvale della preziosa collaborazione del Touring Club Italiano, che ormai da anni, grazie all’impegno del Club di Territorio Emilia Nord, coordinato da Luisa Precivale, supporta e promuove numerose attività destinate alla valorizzazione del patrimonio monumentale, storico e artistico cittadino.