Alla scoperta del Collegio Morigi: sabato 24 ottobre una visita guidata gratuita

Il Collegio Morigi apre le sue porte: sabato 24 ottobre è in programma una visita guidata – condotta dall’architetto Manrico Bissi, presidente dell’Associazione Culturale Archistorica – alla scoperta di un palazzo storico di Piacenza ancora vivo e attivo. L’iniziativa offrirà ai visitatori l’opportunità di entrare in un edificio ricco di storia, approfondirne l’architettura esterna attraverso la lettura delle facciate e, in particolare, l’analisi simbologica e artistica del portale, degli stemmi, e dell’araldica della famiglia: dalla storia del cortile d’onore, messa a confronto con la cartografia storica, allo scalone d’onore, verranno ripercorse le vicende del palazzo del ottocento fino ai giorni nostri, scoprendo come un palazzo storico possa conservare la propria identità e, allo stesso tempo, continuare a svolgere un’importante funzione per la comunità.