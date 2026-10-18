Alla scoperta del Collegio Morigi: sabato 24 ottobre una visita guidata gratuita
Un’opportunità di entrare in un edificio ricco di storia
Il Collegio Morigi apre le sue porte: sabato 24 ottobre è in programma una visita guidata – condotta dall’architetto Manrico Bissi, presidente dell’Associazione Culturale Archistorica – alla scoperta di un palazzo storico di Piacenza ancora vivo e attivo. L’iniziativa offrirà ai visitatori l’opportunità di entrare in un edificio ricco di storia, approfondirne l’architettura esterna attraverso la lettura delle facciate e, in particolare, l’analisi simbologica e artistica del portale, degli stemmi, e dell’araldica della famiglia: dalla storia del cortile d’onore, messa a confronto con la cartografia storica, allo scalone d’onore, verranno ripercorse le vicende del palazzo del ottocento fino ai giorni nostri, scoprendo come un palazzo storico possa conservare la propria identità e, allo stesso tempo, continuare a svolgere un’importante funzione per la comunità.
Il Collegio Morigi, infatti, non è soltanto una testimonianza del passato architettonico e culturale della città, ma è ancora oggi una struttura destinata all’ospitalità degli studenti universitari. Una realtà che unisce memoria e contemporaneità, mantenendo viva la vocazione di accoglienza e formazione legata alla vita studentesca.
Quando: sabato 24 ottobre 2026
Ora: 11
Dove: Collegio Morigi, Piacenza Via Taverna, 37
Partecipazione: libera e gratuita
www.collegiomorigi.it