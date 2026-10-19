Alla Trattoria solidale Buontempo ospite il cappellano di S. Vittore don Roberto Mozzi

Giovedì 22 ottobre alle ore 18, torna alla Trattoria solidale Buontempo (Strada della Mola 70, Pittolo di Piacenza) “Aperitivo con l’autore” , il format di approfondimento civile ideato dalle cooperative sociali Kairos e Dabón. Sarà l’occasione per inaugurare la rassegna “Giustizia: una questione di cittadinanza”, un percorso che per questo nuovo ciclo si avvale della preziosa collaborazione con Verso Itaca APS per sollecitare una riflessione comune sui nodi cruciali del nostro vivere civile.

Si parte come sempre da un libro “Fuorilegge. Quando la pena tradisce la giustizia” e dal suo autore Roberto Mozzi. La sua esperienza decennale, come cappellano all’interno del carcere di San Vittore, offre la traccia per un esame rigoroso del divario, spesso drammatico, tra i principi della Carta costituzionale e la prassi quotidiana del sistema penitenziario. A dialogare con lui sarà Davide Marchettini, membro della Caritas diocesana Piacenza-Bobbio. Contatti per informazioni e prenotazioni 0523 647027