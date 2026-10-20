Allarme via social, riunito il Comitato per la sicurezza “Più controlli, non condividere notizie non verificate”

Allarme via social su possibili disordini a Piacenza, si è riunito in Prefettura nel pomeriggio del 20 ottobre 2026 il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Patrizia Palmisani. Nel corso della riunione sono state decise alcune azioni di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nelle zone delle scuole e di aggregazione giovnanile, e diffuso un appello: “Non alimentare la condivisione di notizie non verificate”.

A darne notizia l’Ufficio del Governo che in una nota spiega che “l’incontro è stato convocato per esaminare con la massima attenzione la situazione generatasi a seguito della diffusione, su diverse chat di messaggistica istantanea e social media, di contenuti relativi a possibili disordini e atti vandalici da parte di gruppi giovanili, con potenziale coinvolgimento anche di alcuni istituti scolastici del territorio”. A causa del tam tam che si è propagato via social dal pomeriggio di lunedì 19 ottobre, nella giornata del 20 ottobre molte famiglie hanno preferito non mandare a scuola i propri figli, tanto che in alcuni istituti si sono registrate alte percentuali di assenze in classe. Una situazione che ha riguardato non soltanto Piacenza ma anche altre città del Nord Italia, come Cremona.

“Alla riunione in Prefettura hanno preso parte – viene specificato nella comunicazione – il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, il consigliere provinciale con delega alle politiche giovanili Gabriele Scagnelli, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Piacenza Andrea Grossi, il Questore Gianpaolo Bonafini, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Paolo Leoncini, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Massimo Amadori e la Vicecomandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Vittoria Rossi“.

“Nel corso del tavolo istituzionale è stato effettuato un approfondito monitoraggio – prosegue la comunicazione della Prefettura – dei messaggi in circolazione e delle dinamiche correlate. Contestualmente, le forze dell’ordine hanno già avviato tempestive attività d’indagine finalizzate all’identificazione dei responsabili e alla verifica dell’effettiva fondatezza dei contenuti veicolati in rete. A tutela della tranquillità pubblica e a garanzia della sicurezza degli studenti e dell’intera comunità, il Prefetto ha disposto l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio che sarà operativamente declinata da apposita ordinanza del Questore”.

“Particolare attenzione sarà rivolta ai luoghi di aggregazione giovanile, – viene evidenziato – agli snodi del trasporto pubblico, ai perimetri adiacenti ai plessi scolastici e alle aree commerciali, con presidi mirati e coordinati tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Si raccomanda alla cittadinanza, alle famiglie e agli studenti di non alimentare la condivisione o diffusione di notizie non verificate e di segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine ogni situazione o comportamento sospetto. Al riguardo è stata altresì condivisa l’opportunità di sviluppare in favore degli studenti iniziative volte ad un uso corretto e consapevole dei social. Restano fermi la piena sinergia istituzionale – conclude la nota – e lo stretto raccordo tra le Autorità di pubblica sicurezza e il mondo della scuola per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione ed adottare ogni ulteriore misura che dovesse rendersi necessaria”.