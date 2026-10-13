Allenare il fisico e la mente per aiutare i giovani atleti, il progetto della Vitto

Allenare non soltanto il fisico ma anche la mente. E’ questo, in estrema sintesi, l’obiettivo del progetto integrato “Mente, digitale e crescita sportiva”, nuova iniziativa della Vittorino da Feltre di Piacenza destinata agli atleti biancorossi del settore nuoto, realizzata attraverso il supporto di un team di professionisti qualificati per insegnare ai ragazzi a gestire ansia, emozioni e social. Non solo tempi, tecnica e resistenza fisica. C’è un allenamento più sottile, invisibile, che oggi fa la differenza tra un buon atleta e un atleta sereno. È l’allenamento della mente e dello spirito.

“E proprio per questo motivo – precisa il Presidente della Vittorino da Feltre, Gianluigi Tedesco – che la nostra Società ha deciso di affiancare alla preparazione in acqua un percorso dedicato alla persona. Abbiamo rilevato fra i giovani, sia fra gli agonisti che fra i piccoli allievi che si stanno preparando all’agonismo, delle necessità nuove. Necessità a livello comportamentale, di gestione dei sentimenti, dell’ansia pre-gara e post-gara. Abbiamo già inserito qualche anno fa la figura del Mental coach, Elena Fiocchi, e proprio grazie alla sua esperienza abbiamo voluto pensare anche ad altre figure specializzate per migliorare il percorso di crescita dei nostri giovani atleti”. “Abbiamo voluto creare un team che potesse portare ai ragazzi informazioni e strumenti pratici – aggiunge il Responsabile tecnico del settore nuoto biancorosso Gianni Ponzanibbio -. I social oggi, se usati in modo indiscriminato, possono essere molto dannosi: spostano tutta l’attenzione e la creatività dei ragazzi, creano confronto continuo e ansia. Abbiamo già organizzato due incontri accolti con grande partecipazione sia dai ragazzi che dalle famiglie, che hanno mostrato quanto bisogno ci sia di parlare di questi temi. L’obiettivo non è solo formare atleti più forti, ma ragazzi più consapevoli e capaci di affrontare le difficoltà. La performance passa anche da qui. Il corpo va allenato, ma la mente e lo spirito vanno custoditi”.