Allerta gialla per vento nella giornata del primo novembre
Per la giornata di domenica 1 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est
Allerta Gialla per vento dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna anche in provincia di Piacenza. Per la giornata di domenica 1 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e costiera. Inoltre non si escludono temporali sparsi di breve durata più probabili su settore centro-orientale, con possibili effetti associati occasionali e deboli nevicate con quota neve a partire da 1000-1200 metri.
Nella fascia collinare e montana interessata dalle precipitazioni, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore. E’ previsto mare agitato al largo. Non si escludono, per effetto del perdurare del moto ondoso, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale.