Allerta gialla per vento nella giornata del primo novembre

Allerta Gialla per vento dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna anche in provincia di Piacenza. Per la giornata di domenica 1 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e costiera. Inoltre non si escludono temporali sparsi di breve durata più probabili su settore centro-orientale, con possibili effetti associati occasionali e deboli nevicate con quota neve a partire da 1000-1200 metri.