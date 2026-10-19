Allerta meteo per temporali e forte vento in Appennino

Per la giornata di martedì 20 ottobre sono previste precipitazioni intense anche a carattere di rovescio temporalesco, che interesseranno anche il territorio di Piacenza, dalla pianura fino ai rilievi. Il servizio di Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diffuso un’allerta meteo ‘gialla’ per domani: le piogge potranno causare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici lungo i corsi d’acqua del reticolo minore. Sempre domani è atteso forte vento (62-74 km/h) sul crinale dell’appennino, sempre in provincia di Piacenza.