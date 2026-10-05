Alta formazione, spettacoli e degustazioni: la stagione di Gothica Fall entra nel vivo
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La stagione autunnale Gothica Fall 2026, curata dalla compagnia ChezActors al Teatro di Grazzano Visconti in collaborazione con la Famiglia Visconti di Modrone, PKD e il Teatro Trieste 34, entra nel vivo con una settimana ricca di appuntamenti tra alta formazione e spettacoli multidisciplinari votati alla rivisitazione della tradizione.
Il programma si apre con il versante formativo: dal 5 al 7 ottobre, l’attore e performer Pietro Quadrino (della storica compagnia Troubleyn/Jan Fabre) condurrà un Laboratorio di Alta Formazione in Commedia dell’Arte e Teatro Fisico. Tre giornate di studio intensivo dedicate alla biomeccanica e alla maschera (per info e iscrizioni: formazione.chezactors@gmail.com). La settimana prosegue giovedì 8 ottobre, alle ore 20:30, con il debutto di Le Fabliaux – Rapsodia per un attore: prodotto dalla compagnia I Nuovi Scalzi, con la regia di Savino Maria Italiano e l’interpretazione di Pietro Quadrino (sostegno MiC Boarding Pass Plus 2024-2027), lo spettacolo porta in scena una performance satirica, comica e grottesca ispirata ai fabliaux medievali francesi del XIII secolo, già applaudita in contesti internazionali come il Festival Mois Molière di Versailles e ad Avignon Off.
Il fine settimana si conclude in bellezza sabato 10 ottobre, alle ore 20:30, con lo spettacolo La Buona Luna – Educazione sentimentale al vino, con Filippo Arcelloni (produzione PKD / Teatro Trieste 34 in collaborazione con la storica Cantina La Tosa di Vigolzone). Ospitato all’interno della cornice di Grazzano Wine, l’evento unisce la magia del teatro a una degustazione d’eccellenza: in scena un attore, una botte imbandita, pane, salumi e vino per un racconto ironico e poetico che intreccia l’amore per la terra e i filari dei Colli Piacentini con le memorie e i sentimenti che un buon bicchiere sa risvegliare.
Informazioni e Prenotazioni:
● Periodo di riferimento: 5–11 ottobre 2026 (Laboratorio 5-7 ott; Le Fabliaux 8 ott ore 20:30; La buona luna 10 ott ore 20:30)
● Sede: Teatro di Grazzano Visconti, Vigolzone (PC)
● Email: chezactors@gmail.com
● WhatsApp: 329-4006138
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