Alta formazione, spettacoli e degustazioni: la stagione di Gothica Fall entra nel vivo

La stagione autunnale Gothica Fall 2026, curata dalla compagnia ChezActors al Teatro di Grazzano Visconti in collaborazione con la Famiglia Visconti di Modrone, PKD e il Teatro Trieste 34, entra nel vivo con una settimana ricca di appuntamenti tra alta formazione e spettacoli multidisciplinari votati alla rivisitazione della tradizione.

Il programma si apre con il versante formativo: dal 5 al 7 ottobre, l’attore e performer Pietro Quadrino (della storica compagnia Troubleyn/Jan Fabre) condurrà un Laboratorio di Alta Formazione in Commedia dell’Arte e Teatro Fisico. Tre giornate di studio intensivo dedicate alla biomeccanica e alla maschera (per info e iscrizioni: formazione.chezactors@gmail.com). La settimana prosegue giovedì 8 ottobre, alle ore 20:30, con il debutto di Le Fabliaux – Rapsodia per un attore: prodotto dalla compagnia I Nuovi Scalzi, con la regia di Savino Maria Italiano e l’interpretazione di Pietro Quadrino (sostegno MiC Boarding Pass Plus 2024-2027), lo spettacolo porta in scena una performance satirica, comica e grottesca ispirata ai fabliaux medievali francesi del XIII secolo, già applaudita in contesti internazionali come il Festival Mois Molière di Versailles e ad Avignon Off.

Il fine settimana si conclude in bellezza sabato 10 ottobre, alle ore 20:30, con lo spettacolo La Buona Luna – Educazione sentimentale al vino, con Filippo Arcelloni (produzione PKD / Teatro Trieste 34 in collaborazione con la storica Cantina La Tosa di Vigolzone). Ospitato all’interno della cornice di Grazzano Wine, l’evento unisce la magia del teatro a una degustazione d’eccellenza: in scena un attore, una botte imbandita, pane, salumi e vino per un racconto ironico e poetico che intreccia l’amore per la terra e i filari dei Colli Piacentini con le memorie e i sentimenti che un buon bicchiere sa risvegliare.

Informazioni e Prenotazioni:

● Periodo di riferimento: 5–11 ottobre 2026 (Laboratorio 5-7 ott; Le Fabliaux 8 ott ore 20:30; La buona luna 10 ott ore 20:30)

● Sede: Teatro di Grazzano Visconti, Vigolzone (PC)

● Email: chezactors@gmail.com

● WhatsApp: 329-4006138