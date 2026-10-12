Altro che Hunger Games, ecco come ho imparato a convivere con il senza glutine

Ciao a tutti, cari lettori, e benvenuti in questo nuovo, strabiliante articolo!

Oggi parleremo di un fardello che mi porto dietro da moltissimo tempo.

E no, non sto parlando dell’Anello del Potere.

Anche perché, purtroppo, non ho uno Stregone Grigio che poi diventa Bianco pronto ad accompagnarmi nell’avventura. Ho solamente una serie di ricette, qualche confezione di pane e una lista di prodotti da controllare al supermercato.

Il mio fardello è il glutine.

O meglio: il fatto che io debba evitarlo.

Nel mio caso il problema non si è manifestato fin da bambino. L’ho scoperto quando avevo appena dodici anni e, da quel momento, diciamo che la mia vita alimentare ha avuto una sorta di evoluzione alla Pokémon.

Solo che invece di diventare Charizard, sono diventato… quello che deve controllare l’etichetta prima di mangiare un biscotto.

E vi assicuro che non è stata una scoperta particolarmente divertente.

La terribile era delle feste di compleanno

Quando ero in seconda media, per esempio, c’erano le feste di compleanno a scuola.

Sapete quelle situazioni in cui qualcuno arriva con una quantità industriale di pizzette, focacce, patatine, dolci e qualsiasi altra cosa possa rendere felice un essere umano?

Ecco.

Io guardavo.

Gli altri mangiavano.

Io guardavo.

Gli altri continuavano a mangiare.

Io ero lì, immobile come una statua di Medusa.

Non potevo semplicemente prendere una pizzetta e dire: “Vabbè, per oggi faccio un’eccezione”.

Perciò quella che doveva essere una semplice festa di compleanno si trasformava in una vera prova di resistenza al cibo.

Altro che Hunger Games.

Imparare a convivere con il senza glutine

Con il passare degli anni ho dovuto imparare a conoscere sempre meglio il mondo del senza glutine.

E questa è probabilmente la cosa più importante che posso dirvi: bisogna imparare a controllare ciò che si mangia.

Non significa necessariamente vivere con la lente d’ingrandimento puntata sulle confezioni come Sherlock Holmes.

Però quasi.

Al supermercato, per esempio, bisogna cercare bene i prodotti senza glutine.

Io riesco a trovarli anche alla Coop, ma se avete poco tempo a disposizione il mio consiglio è semplice: chiedete al personale.

A volte i prodotti gluten free si trovano in zone abbastanza nascoste e potreste ritrovarvi a fare una caccia al tesoro tra gli scaffali.

E, credetemi, non sempre il tesoro è una pentola d’oro.

A volte è semplicemente un pacco di biscotti.

Il misterioso caso del pane senza glutine

E arriviamo a uno dei grandi protagonisti della nostra storia: il pane.

Il pane senza glutine può essere ottimo, ma bisogna anche saperlo scegliere e conservare.

Personalmente preferisco quello non già affettato, perché alcune tipologie di pane senza glutine, se non vengono conservate bene, possono diventare piuttosto secche.

E quando dico secche intendo dire che, in determinate circostanze, potrebbero ricordare vagamente un materiale da costruzione.

Non mangiate il polistirolo, mi raccomando.

È tossico.

Lo specifico perché, guardando certi pani particolarmente secchi, qualcuno potrebbe avere dei dubbi.

Il problema dei buoni

C’è poi un’altra possibilità interessante per chi acquista prodotti senza glutine: i buoni dedicati all’acquisto di alimenti specifici.

Nel mio caso mi permettono di fare una bella scorta di prodotti.

E quando dico “bella scorta” intendo che, in alcuni momenti, il carrello potrebbe assumere le sembianze di una spedizione militare.

Ma attenzione: il buono non va necessariamente speso tutto in una volta.

Perché il problema nasce dopo.

Ti ritrovi con una montagna di prodotti senza glutine e pensi:

“Perfetto, sono organizzato per tutto il mese!”

Poi passa una settimana.

E scopri che hai mangiato metà delle scorte.

La soluzione è semplice: cercate di valutare quanto consumate realmente e organizzate gli acquisti di conseguenza.

Quando il pane decide di diventare un mattone

Un’altra cosa che ho imparato con l’esperienza riguarda la sensazione di sazietà e gonfiore che alcuni prodotti senza glutine possono dare.

In particolare, se mangio pane insieme a qualcosa di molto sostanzioso, a volte ho la sensazione di aver appena ingerito un mattone.

Non un piccolo mattone.

Uno di quelli che usereste per costruire una casa.

Perciò, se avete appena mangiato un panino e vi sentite improvvisamente come se aveste bisogno di un ingegnere edile, probabilmente è meglio aspettare un po’ prima di aggiungere altro cibo.

Il vostro stomaco vi ringrazierà.

E la birra?

Adesso arriviamo a un argomento molto serio.

La birra.

Per chi deve evitare il glutine è importante sapere che non tutte le birre sono adatte e che esistono anche birre formulate specificamente senza glutine.

Quindi, per gli adulti che vogliono concedersi una birra, esistono alternative gluten free.

E vi assicuro che non bisogna necessariamente guardare una birra senza glutine pensando:

“Questa sicuramente sa di acqua con dentro un triste ricordo del luppolo”.

Ci sono prodotti molto piacevoli.

Insomma, mai giudicare un libro dalla copertina.

E nemmeno una birra dall’etichetta.

Attenzione ai salumi

Anche con i salumi bisogna prestare attenzione.

Alcuni prodotti possono contenere ingredienti o additivi che è necessario verificare.

Per questo, soprattutto se siete celiaci o dovete evitare il glutine in maniera rigorosa, controllate sempre l’etichetta e chiedete informazioni quando mangiate fuori casa.

Nel dubbio, meglio una domanda in più che una giornata passata a pentirsi delle proprie scelte alimentari.

La prudenza, in questo caso, non è mai troppa.

Dove mangiare senza glutine a Piacenza?

Dopo tutta questa teoria, arriviamo finalmente alla parte che interessa davvero.

Dove possiamo mangiare?

Perché va bene leggere le etichette.

Va bene controllare gli ingredienti.

Va bene fare attenzione.

Ma prima o poi arriva quel momento in cui uno vuole semplicemente sedersi a tavola e dire:

“Portatemi del cibo”.

E possibilmente senza glutine, come nella gastronomia specializzata Buon per te di Piacenza.

McDonald’s: anche il fast food si veste di gluten free

Quando pensiamo a un pasto senza glutine, probabilmente McDonald’s non è il primo posto che ci viene in mente.

Eppure esiste il Gluten Free Burger, un hamburger pensato per chi deve evitare il glutine.

Il panino contiene carne bovina, formaggio e pane senza glutine sviluppato in collaborazione con Dr. Schär.

Una delle caratteristiche interessanti è che il prodotto viene servito confezionato, proprio per ridurre i rischi legati alla preparazione.

A Piacenza il Gluten Free Burger è disponibile nei ristoranti McDonald’s che lo propongono, compresi alcuni punti vendita cittadini.

E quindi sì: anche quando il vostro gruppo di amici decide improvvisamente di andare da McDonald’s, non siete necessariamente condannati a guardarli mangiare mentre voi fissate malinconicamente una bottiglietta d’acqua.

Però attenzione alla contaminazione

Qui dobbiamo fare un discorso serio.

Per chi è celiaco, dire “senza glutine” non significa automaticamente che qualsiasi cosa presente nel locale sia sicura.

Bisogna considerare anche la contaminazione durante la preparazione.

Per questo è sempre importante informare il personale della propria esigenza e verificare le modalità di preparazione disponibili nel ristorante.

In particolare, bisogna fare attenzione ai prodotti fritti e alle procedure utilizzate nel singolo punto vendita.

Insomma: il vostro stomaco non vuole vivere un’avventura alla Tolkien.

Bella Napoli: pizza senza glutine sulla Via Emilia Pavese

📍 Via Emilia Pavese 98, Piacenza

Se invece avete voglia di una cosa molto più italiana, possiamo parlare di pizza.

E qui entra in scena Bella Napoli, ristorante-pizzeria di Via Emilia Pavese.

Il locale compare nell’elenco regionale degli esercizi notificati per la produzione e somministrazione di alimenti senza glutine, elemento particolarmente interessante per chi cerca informazioni affidabili.

La pizza è naturalmente uno dei protagonisti.

E per chi deve evitare il glutine, l’idea di poter entrare in una pizzeria, sedersi con gli amici e ordinare una pizza senza dover portare con sé una razione K di emergenza è decisamente interessante.

Le recensioni disponibili online riportano anche esperienze positive con la pizza senza glutine e con altri prodotti, come la focaccia.

Come sempre, però, una recensione è un’esperienza personale e non sostituisce le informazioni del locale.

Se siete celiaci, comunicate sempre chiaramente la vostra esigenza e chiedete quali preparazioni siano disponibili e come venga gestita la contaminazione.

📞 Telefono: 0523 480038

Old Wild West: hamburger, carne e atmosfera western

Se la pizza non vi interessa e dentro di voi vive ancora un cowboy che vuole mangiare carne davanti a un bicchiere di qualcosa, potete prendere in considerazione Old Wild West.

A Piacenza si trova in Strada Farnesiana 110.

La cosa particolarmente interessante è che il locale fa parte degli esercizi aderenti al programma Alimentazione Fuori Casa dell’Associazione Italiana Celiachia.

Qui è disponibile un vero e proprio menu Gluten Free, con proposte che permettono di vivere l’esperienza da steakhouse anche a chi deve evitare il glutine.

Hamburger, carne, contorni e altre proposte possono quindi diventare protagonisti di una cena in stile western.

E per gli adulti c’è anche la possibilità di trovare birra senza glutine.

Insomma, potete entrare pensando di essere in una normale cena e uscire sentendovi un po’ Clint Eastwood.

Ma con meno duelli e più patatine.

📍 Strada Farnesiana 110, Piacenza

📞 Telefono: 0523 591103

Anche qui vale la regola d’oro: comunicate sempre la vostra esigenza al personale e verificate le informazioni disponibili al momento della visita.

Sei indirizzi da tenere d’occhio

E adesso arriviamo a una piccola lista di posti che meritano attenzione.

Perché “senza glutine” non significa necessariamente “pizza e basta”.

🥇 Gùstala Senza Glutine – La Verza

📍 Via Francesco Nicoli 1, La Verza

Probabilmente uno dei nomi più interessanti per chi cerca una realtà nata proprio intorno al mondo gluten free.

Qui troviamo laboratorio, gastronomia e produzione artigianale completamente senza glutine.

Pane, pasta fresca, pizza, focacce, dolci e piatti pronti.

Insomma, se il glutine è il vostro nemico giurato, qui almeno sapete che non troverete il traditore nascosto dietro l’angolo.

È inoltre una realtà particolarmente interessante da approfondire anche per la presenza di informazioni relative alla certificazione AIC.

🫓 Tigellabella Piacenza

📍 Via Gerolamo Illica 5

Qui cambiamo completamente genere.

Tigelle, gnocco fritto e specialità della tradizione emiliana.

Il locale aderisce al circuito AIC – Alimentazione Fuori Casa ed è particolarmente interessante perché dimostra che mangiare senza glutine non significa dover dire addio alle specialità della nostra zona.

Perché diciamocelo:

Rinunciare al glutine è già abbastanza difficile. Non serve anche rinunciare alla gioia.

🍰 Pasticceria Dante Vegan e Gluten Free

📍 Viale Dante Alighieri 93/A

Qui invece andiamo dritti verso il punto debole dell’essere umano:

i dolci.

La pasticceria propone prodotti senza glutine, oltre a proposte vegan e senza lattosio.

Torte, biscotti, pasticcini e prodotti per occasioni speciali.

Perché nella vita ci sono momenti in cui non serve una soluzione filosofica.

Serve semplicemente una fetta di torta.

🥖 leOrigini_ panificio gluten free

📍 Via Piero Gobetti 39

Un panificio specializzato in prodotti senza glutine e senza lattosio.

Pane, focacce, pizza, brioche, crostate e prodotti dolci e salati.

È inoltre presente nell’elenco regionale degli esercizi notificati per la produzione e somministrazione di alimenti senza glutine.

In altre parole: se avete nostalgia di entrare in un panificio e uscire con una borsa piena di roba buona, questo è uno degli indirizzi da tenere in considerazione.

🥟 I CUCINIERI

📍 Via Pietro Cella 80

Gastronomia, laboratorio di pasta fresca e catering.

Anche questa realtà compare nell’elenco ufficiale regionale degli esercizi notificati per la produzione e somministrazione di alimenti senza glutine.

E già il concetto di pasta fresca senza glutine dovrebbe far drizzare le antenne a parecchie persone.

Perché una cosa è mangiare senza glutine.

Un’altra è mangiare bene senza glutine.

E possibilmente uscire dal tavolo senza dover piangere guardando il piatto degli altri.

🍕 Sosteria

📍 Via Emilia Pavese 85/A

Qui troviamo un ambiente più da risto-pub, con cucina piacentina, pizza, hamburger e proposte vegetariane e vegane.

Tra le caratteristiche indicate da Visit Piacenza compare anche l’offerta di pizza senza glutine.

Un altro posto quindi da tenere in considerazione quando si vuole mangiare fuori senza trasformare la cena in una missione diplomatica internazionale.