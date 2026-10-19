Rinnovo del consiglio provinciale ed elezione del presidente: al voto in 580
Il 29 novembre sono chiamati al voto i Sindaci e i Consiglieri comunali del territorio provinciale, per un corpo elettorale di circa 580 elettori
Domenica 29 novembre 2026, dalle 8 alle 20, si svolgeranno le elezioni del Presidente della Provincia di Piacenza e del Consiglio provinciale. Le operazioni di voto si terranno presso il Campus Agroalimentare di Piacenza “G. Ranieri – G. Marcora”, in Strada Agazzana 35. Trattandosi di elezioni di secondo livello, saranno chiamati al voto i Sindaci e i Consiglieri comunali del territorio provinciale, per un corpo elettorale di circa 580 elettori, come disposto dalla riforma Delrio. Il numero definitivo sarà formalizzato sulla base delle attestazioni trasmesse dai Comuni.
Il voto è ponderato in base alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni. Il corpo elettorale è suddiviso in cinque fasce, ciascuna contraddistinta da una scheda di colore diverso. Per l’elezione del Presidente della Provincia, le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto; per l’elezione del Consiglio provinciale, le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto.
Le candidature e le liste dovranno essere presentate all’Ufficio elettorale della Provincia: domenica 8 novembre, dalle 8 alle 20, lunedì 9 novembre, dalle 8 alle 12. Le elezioni sono state indette con i Decreti presidenziali n. 25 e n. 26 del 16 ottobre 2026, ai sensi della Legge 56/2014.