Rinnovo del consiglio provinciale ed elezione del presidente: al voto in 580

Domenica 29 novembre 2026, dalle 8 alle 20, si svolgeranno le elezioni del Presidente della Provincia di Piacenza e del Consiglio provinciale. Le operazioni di voto si terranno presso il Campus Agroalimentare di Piacenza “G. Ranieri – G. Marcora”, in Strada Agazzana 35. Trattandosi di elezioni di secondo livello, saranno chiamati al voto i Sindaci e i Consiglieri comunali del territorio provinciale, per un corpo elettorale di circa 580 elettori, come disposto dalla riforma Delrio. Il numero definitivo sarà formalizzato sulla base delle attestazioni trasmesse dai Comuni.