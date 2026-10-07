Anmil celebra domenica la Giornata Vittime sul Lavoro, Anselmi nuovo presidente

La sezione territoriale di Anmil Piacenza si prepara a celebrare la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, in programma domenica 11 ottobre. Nei giorni scorsi ha rinnovato il presidente provinciale: eletto Giuliano Anselmi che prende il posto di Mauro Braga.

Anche quest’anno Anmil celebrerà in tutte le province, attraverso le proprie sedi, 76esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre a Piacenza, con il seguente programma:

Ore. 10.00 – Ritrovo in Piazzetta Pescheria- Gotico

Ore. 10.20 – Deposizione di una corona di alloro presso il monumento dei caduti sul Lavoro in Piazzetta Pescheria

Ore 10.30 – S. Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro in Largo Battisti nella Chiesa di San Donnino

Ore 11.30 – Cerimonia Civile presso l’Auditorium Sant’Ilario, Corso Garibaldi 17, alla presenza delle Autorità intervenute.

Ore 13,00 – Pranzo sociale presso: trattoria solidale “Buontempo” Strada della Mola, 70 – Pittolo

Durante la Cerimonia civile verranno consegnati i Brevetti e Distintivi d’Onore ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’Inail di Piacenza. Il presidente territoriale Amnil di Piacenza, lancia un appello accorato: “È necessario che tutti si sentano parte attiva della lotta agli incidenti e ai morti sul lavoro, dalle istituzioni ai singoli cittadini. La società deve compiere un salto culturale comportamentale affinché il fenomeno possa essere sconfitto. Particolare attenzione viene dedicata alle nuove generazioni attraverso progetti di sensibilizzazione nelle scuole, con testimonianze dirette degli infortunati sul lavoro e l’ampia competenza che da 76 anni ha reso autorevole la voce di Anmil. Dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi per diffondere una vera cultura della sicurezza, attraverso una formazione efficace e non solo nozionistica, sensibilizzando datori di lavoro, lavoratori e, prima di tutti, i giovani lavoratori di domani. In questa giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro vogliamo portare l’attenzione sulla cultura della sicurezza e sulla legalità ad essa connessa. Dobbiamo pensare che le leggi sulla sicurezza sono un’opportunità e non un dovere o obbligo fine a se stesso; che i dispositivi di sicurezza sono dati in dotazione come una tutela e non come un impedimento, che quanto speso per la sicurezza è un investimento e non un onere o una penalizzazione, in quanto nel futuro garantirà una crescita per l’azienda all’insegna della legittimità”.