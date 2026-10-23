Anolini a Trevozzo, zucche a Grazzano, musica e castagnate: cosa fare nel week end
Gli appuntamenti del fine settimana nel piacentino
Si apre un nuovo fine settimana ricco di eventi nel piacentino: tanta musica, appuntamenti culturali, spettacoli, e le immancabili sagre in provincia. Abbiamo selezionato alcuni appuntamenti, per tutte le altre iniziative è possibile consultare la nostra pagina dedicata.
MUSICA – Il Conservatorio Nicolini ospita la seconda edizione del Nicolini in Jazz Festival, in programma masterclass, concerti, jam session, incontri aperti e un progetto speciale dedicato a Sheila Jordan. Nel fine settimana sono in programma i due concerti finali del Concorso Internazionale San Colombano: sabato all’Auditorium della Fondazione si esibiranno i cantanti vincitori delle sezioni canto barocco e musica sacra, domenica al Teatro Verdi di Fiorenzuola i vincitori della sezione lirica. Doppio appuntamento anche per la 39esima edizione di “Antichi Organi “, sabato nella chiesa di San Giovanni in Canale a Piacenza “Gloria”, concerto che inaugura anche la Rassegna Polifonica Farnesiana, e domenica a Sant’Antonio a Trebbia. Venerdì a Cortemaggiore, in occasione della presentazione del nuovo cartellone del Teatro Duse, concerto dei Molleggiati della Celentaneide insieme a Mel Previte, storico chitarrista di Ligabue. Sabato le Fucksia in concerto alla Cooperativa Popolare Infrangibile di Piacenza, domenica nella Basilica di Sant’Antonino quinto appuntamento della Settimana Organistica Internazionale, mentre al Milestone arriva XY Quartet, una delle formazioni più originali del jazz italiano contemporaneo.
ARTE E CULTURA – Venerdì a Cortemaggiore primo appuntamento della rassegna letteraria “Scrittrici a Corte”: ospite Sara Gambazza, che presenterà il suo ultimo romanzo “Quando i fiori avranno tempo per me”. Ettore Gotti Tedeschi sarà ospite sabato a Podenzano per un incontro dal titolo “Origine e declino del potere delle nazioni europee”. Sempre sabato, il Collegio Morigi apre sabato le sue porte per una visita guidata alla scoperta di un palazzo storico di Piacenza ancora vivo e attivo; alla Biblioteca di Rivergaro inaugura invece “Energie e Sinergie”, mostra di Anna Maria Falsetti e Nadia Peveri. Domenica nuovo appuntamento al Ridotto del Teatro Municipale di Piacenza con “Prima di andare in scena”, la rassegna di presentazione e guida all’ascolto dei titoli della Stagione d’Opera, che propone un incontro dedicato a “L’Olandese Volante” di Richard Wagner.
SPETTACOLI – Venerdì al Teatro President di Piacenza “Io Marte, tu Mercole”, spettacolo con Federica Camba e Gianluca “Scintilla” Fubelli. Sabato al Verdi di Fiorenzuola Traviata Concert, dall’opera di Giuseppe Verdi con la regia di Paolo Bosisio; al Centro Parrocchiale di Roveleto “Avrò cura di te”, quinta edizione di “Grazie alla Vita”, uno spettacolo musicale a cura di Anna Maria Russo.
EVENTI – Anche questo week non mancano le sagre in provincia: a Trevozzo torna la Festa dell’Anolino , Sagra della Castagna e Fiera Fredda a Lugagnano, Castagnata a Gazzola, a Gragnano “Castagne & Polenta ”, Castagnata Alpina a Travo. E ancora: festa di San Quintino a Gossolengo, Colori d’Autunno a Podenzano, “Calici in Quota” a Marsaglia con degustazioni e musica, mentre Grazzano Visconti diventa nel week end il Borgo delle Zucche. A Santimento torna “Mercant’Imento”, a Castelvetro nuovo appuntamento con il mercatino del vintage, dell’usato e del baratto; in città Mercatino a Spazio4. Per i più piccoli, torna nel week end il villaggio di Halloween all’Emporio Solidale di Piacenza.
MARCE E CAMMINATE – Domenica a San Nazzaro di Monticelli 39^ edizione della Marcia Aido , a Rottofreno torna la Marcia dei Meandri.