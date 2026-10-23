Anolini a Trevozzo, zucche a Grazzano, musica e castagnate: cosa fare nel week end

Si apre un nuovo fine settimana ricco di eventi nel piacentino: tanta musica, appuntamenti culturali, spettacoli, e le immancabili sagre in provincia. Abbiamo selezionato alcuni appuntamenti, per tutte le altre iniziative è possibile consultare la nostra pagina dedicata .

MUSICA – Il Conservatorio Nicolini ospita la seconda edizione del Nicolini in Jazz Festival , in programma masterclass, concerti, jam session, incontri aperti e un progetto speciale dedicato a Sheila Jordan. Nel fine settimana sono in programma i due concerti finali del Concorso Internazionale San Colombano: sabato all’Auditorium della Fondazione si esibiranno i cantanti vincitori delle sezioni canto barocco e musica sacra, domenica al Teatro Verdi di Fiorenzuola i vincitori della sezione lirica. Doppio appuntamento anche per la 39esima edizione di “ Antichi Organi “, sabato nella chiesa di San Giovanni in Canale a Piacenza “ Gloria ”, concerto che inaugura anche la Rassegna Polifonica Farnesiana, e domenica a Sant’Antonio a Trebbia. Venerdì a Cortemaggiore, in occasione della presentazione del nuovo cartellone del Teatro Duse, concerto dei Molleggiati della Celentaneide insieme a Mel Previte, storico chitarrista di Ligabue. Sabato le Fucksia in concerto alla Cooperativa Popolare Infrangibile di Piacenza, domenica nella Basilica di Sant’Antonino quinto appuntamento della Settimana Organistica Internazionale , mentre al Milestone arriva XY Quartet , una delle formazioni più originali del jazz italiano contemporaneo.

ARTE E CULTURA – Venerdì a Cortemaggiore primo appuntamento della rassegna letteraria “Scrittrici a Corte”: ospite Sara Gambazza, che presenterà il suo ultimo romanzo “Quando i fiori avranno tempo per me”. Ettore Gotti Tedeschi sarà ospite sabato a Podenzano per un incontro dal titolo “Origine e declino del potere delle nazioni europee”. Sempre sabato, il Collegio Morigi apre sabato le sue porte per una visita guidata alla scoperta di un palazzo storico di Piacenza ancora vivo e attivo; alla Biblioteca di Rivergaro inaugura invece “Energie e Sinergie”, mostra di Anna Maria Falsetti e Nadia Peveri. Domenica nuovo appuntamento al Ridotto del Teatro Municipale di Piacenza con “Prima di andare in scena”, la rassegna di presentazione e guida all’ascolto dei titoli della Stagione d’Opera, che propone un incontro dedicato a “L’Olandese Volante” di Richard Wagner.