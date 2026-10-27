Anpas e vigili del fuoco fanno squadra per migliorare la sicurezza durante il soccorso

Il Coordinamento provinciale di ANPAS Piacenza ha avviato una nuova collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza in ambito di sicurezza negli interventi di soccorso. Martedì 20 ottobre si è svolta la prima lezione teorica del corso provinciale “L’evoluzione tecnica delle vetture e l’approccio di soccorso adeguato”, che si è tenuto presso la Caserma dei Vigili del Fuoco in Strada Val Nure. Hanno partecipato una cinquantina di volontari di ANPAS Piacenza, in rappresentanza di tutte le 11 Pubbliche Assistenze presenti nella nostra provincia.

“Il nuovo percorso formativo è dedicato all’evoluzione delle tecniche estricative e alle modalità di approccio e intervento su veicoli di nuova generazione (con particolare riferimento ai mezzi a trazione ibrida ed elettrica) e intende accrescere le competenze tecniche dei volontari di ANPAS Piacenza che si trovano ad affrontare delicati interventi di soccorso in caso di incidenti (e traumi) che coinvolgono mezzi ad alimentazione alternativa”, afferma il Responsabile della Formazione di ANPAS Piacenza, Gabriele Toloni. “L’obiettivo del nuovo progetto è ottenere il massimo risultato, lavorando in sinergia con i Vigili del Fuoco: per questo motivo – aggiunge Toloni – in caso di incidenti stradali i nostri volontari saranno supportati nelle operazioni tecniche dal lavoro dei Vigili del Fuoco che si affiancheranno ai nostri operatori ANPAS impegnati nelle manovre di soccorso sanitario”. Il coordinatore provinciale di ANPAS Piacenza, Paolo Rebecchi ringrazia il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, per la nuova collaborazione avviata sul territorio. “L’innovazione tecnologica nelle autovetture comporta un continuo rinnovamento nelle modalità di intervento di volontari e specialisti del soccorso”, afferma Rebecchi che ringrazia, in particolare, i docenti del Gruppo regionale (sezione di Piacenza) che sono impegnati nel corso per i volontari di ANPAS Piacenza: Giovanni Molinari (Capo Squadra Esperto), Giorgio Biasini (Vigile del Fuoco Coordinatore), Giuliano Corvi (Vigile del Fuoco Esperto) e Stefano Borella (Vigile del Fuoco Esperto).