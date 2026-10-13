Appello per l’adozione dei due gattini Fiocco e Briciola

Fiocco e Briciola sono due fratellini di 6 mesi appena compiuti, maschio e femmina, cresciuti sempre insieme fin dalla nascita. Sono inseparabili, per questo si privilegia l’adozione di coppia. All’inizio sono un po’ timidi e hanno bisogno di qualche giorno per prendere confidenza. Una volta che si fidano, diventano dolcissimi e molto affettuosi. Sverminati e spulciati Sterilizzati e testati Compatibili con altri gatti Si affidano previo colloquio. Alla famiglia adottante sarà richiesta l’applicazione del microchip. Per info e richieste di adozione contattare Alessandra: 340 2890389