Appello per l’adozione dei due gattini Fiocco e Briciola
13 ottobre 2026 | 11:02
Riceviamo e pubblichiamo l’appello all’adozione, inviato da Oipa Piacenza, di due gattini
Fiocco e Briciola sono due fratellini di 6 mesi appena compiuti, maschio e femmina, cresciuti sempre insieme fin dalla nascita. Sono inseparabili, per questo si privilegia l’adozione di coppia. All’inizio sono un po’ timidi e hanno bisogno di qualche giorno per prendere confidenza. Una volta che si fidano, diventano dolcissimi e molto affettuosi. Sverminati e spulciati Sterilizzati e testati Compatibili con altri gatti Si affidano previo colloquio. Alla famiglia adottante sarà richiesta l’applicazione del microchip. Per info e richieste di adozione contattare Alessandra: 340 2890389