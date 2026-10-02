Appello per ritrovare il gatto Bimbo, scomparso dal 15 settembre
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Riceviamo e pubblichiamo questo annuncio per ritrovare un micio smarrito
Bimbo, giovane gatto castrato, è sparito nel nulla da martedì 15 settembre in via Gramsci a Piacenza. È quasi tutto bianco con la coda nera e potrebbe ancora indossare un collarino verde. I proprietari chiedono “Controllate per favore i vostri edifici, cantine e garage ed eventuali videocamere, ogni informazione può essere utile. Bimbo è un gatto docile, ma non provate a prenderlo per non spaventarlo”. Per avvistamenti chiamare 3409970487, Laura. “Grazie di cuore per un piccolo gesto, che potrebbe però avere una grande importanza per lui e la sua famiglia”.
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