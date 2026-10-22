Arrestato scippatore seriale di vecchiette: nell’ultimo colpo aveva ferito un’anziana di 78 anni

La Polizia di Stato di Piacenza, grazie al lavoro investigativo della Squadra Mobile, ha individuato il responsabile di una rapina ai danni di una donna di 78 anni, avvenuta il 17 luglio scorso in via Falconi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori si tratterebbe di 57enne pluripregiudicato. L’uomo, in sella a una bicicletta, avrebbe strappato la borsa dal cestino della bicicletta dell’anziana, facendola cadere a terra e provocandole lesioni, per poi scappare nella propria abitazione a cambiarsi i vestiti.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile attraverso l’ascolto della vittima e l’attività di riconoscimento, hanno consentito di risalire al presunto autore, già sottoposto alla detenzione domiciliare con controllo elettronico per reati analoghi sempre ai danni di persone anziane. Alla luce degli elementi acquisiti, l’Autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere. “L’attività dimostra l’impegno costante della Polizia di Stato e della Squadra Mobile nel contrasto ai reati predatori, attraverso un’attività investigativa volta a individuare i responsabili e a garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili” sottolinea la Questura di Piacenza in una nota.