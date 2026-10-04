Arvange Brut di Cantina Valtidone conquista i Tre Bicchieri di Gambero Rosso

Dopo le tre volte di Arvange Metodo Classico Pas Dosé sull’Olimpo di Gambero Rosso, anche Arvange Metodo Classico Brut di Cantina Valtidone è riuscita a conquistare i Tre Bicchieri. Le tre edizioni della Guida Vini d’Italia firmata Gambero Rosso 2021, 2022 e 2026 presentavano Arvange Metodo Classico Pas Dosé di Cantina Valtidone. Quella del 2027, per la prima volta, proporrà con il massimo riconoscimento Arvange Metodo Classico Brut.

Il 25 ottobre a Roma, presso La Nuvola, verrà ufficialmente consegnato il massimo riconoscimento attribuito dalla prestigiosa Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso – Edizione 2027 a un Metodo Classico della linea Arvange di Cantina Valtidone, nata dalla nuova interpretazione delle uve prodotte sulle colline della vallata. La ricerca e l’intenso e attento lavoro, guidato dall’enologo Francesco Fissore, hanno permesso di raggiungere nuovamente un traguardo tanto ambito che riconosce, a livello internazionale, l’eleganza e l’autenticità degli spumanti di Cantina Valtidone. Arvange Brut ha una base di Pinot Nero per garantirne la longevità con l’aggiunta di Chardonnay che ne conferisce la morbidezza, vendemmiati in anticipo dai vigneti più alti e vocati per preservare la freschezza degli aromi. Dopo una pigiatura soffice, avviene la vinificazione “in bianco” cui seguono la fermentazione a temperatura controllata, la presa di spuma in bottiglia con il metodo classico con almeno 24 mesi di affinamento sui lieviti. La spuma bianca è esuberante, il perlage finissimo, continuo e persistente; il colore è giallo brillante e il profumo intenso, penetrante e complesso. Il sapore è piacevolmente secco, molto elegante, fresco e franco, con lunga e piacevole persistenza.

“Un riconoscimento che mi riempie di orgoglio e che, da tecnico, mi dà una soddisfazione profonda e, per certi versi, inaspettata. Da alcuni anni siamo “felicemente abituati” a vedere i Tre Bicchieri assegnati al nostro Metodo Classico di punta, l’Arvange Pas Dosé, nel quale il Pinot nero in purezza e il millesimo esprimono il massimo della selezione” dice l’Enologo dott. Francesco Fissore, che prosegue “Sapere invece che oggi viene incoronato l’Arvange Brut, il quale si prende, scherzosamente parlando, una “rivincita d’orgoglio” sul fratello più blasonato, dimostra un fatto fondamentale: l’eccellenza non è riservata soltanto all’etichetta principale e tutto il lavoro di filiera, sia in vigneto sia in cantina, ha raggiunto uno standard qualitativo davvero straordinario.” Pensiero condiviso anche dal Presidente Gianpaolo Fornasari: “La qualità che ci viene riconosciuta sempre più di frequente e da voci tanto autorevoli nazionali ed internazionali è merito del prezioso lavoro svolto dai nostri Soci, dall’esperta agronomo e da parte di tutto il personale addetto alla lavorazione successiva, guidata in modo attento ed esperto dal nostro enologo dott.Francesco Fissore. I Tre bicchieri di Gambero Rosso sono certamente il massimo riconoscimento cui potevamo ambire e che in passato sembrava irraggiungibile: un sogno per il quale abbiamo cominciato a lavorare una decina di anni fa. Siamo al quarto Tre bicchieri e quest’anno con l’ultimo Metodo Classico Brut nato in Azienda. Questo conferma che da allora Cantina Valtidone è riuscita ad acquisire credibilità ed autorevolezza accanto alle Aziende più importanti d’Italia. E questo continua ad essere il nostro grande obbiettivo”. (nota stampa)