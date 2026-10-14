Asp “Città di Piacenza” apre le porte ai piacentini, primo appuntamento il 17

Aprire le porte per farsi conoscere, creare nuove occasioni di incontro e rafforzare il legame con la comunità. È questo lo spirito degli Open Day organizzati dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Città di Piacenza, in programma sabato 17 e sabato 24 ottobre, nelle sedi di via Scalabrini e via Campagna. “ASP si apre al territorio per accoglierti come a casa” è lo slogan che accompagna le due giornate, pensate per avvicinare la cittadinanza alla realtà dell’Azienda, ai suoi servizi e alle persone che ogni giorno lavorano per garantire accoglienza, assistenza, inclusione e benessere. L’iniziativa vuole essere un’occasione concreta – spiega una nota – per entrare negli spazi di ASP, conoscere i professionisti che vi operano e scoprire le attività e i progetti rivolti alle persone più fragili. Un invito aperto a cittadini, famiglie e realtà del territorio per comprendere da vicino il valore del lavoro svolto dall’Azienda e le diverse opportunità di cura e sostegno offerte alla comunità.

Il programma si svilupperà in due appuntamenti distinti. Sabato 17 ottobre sarà protagonista la sede di via Scalabrini, di cui è già disponibile il programma completo, mentre sabato 24 ottobre l’iniziativa proseguirà nella sede di via Campagna. Due giornate complementari, pensate per raccontare le diverse anime di ASP e la varietà dei servizi che ne caratterizzano l’attività. Laboratori, momenti di intrattenimento e occasioni di confronto accompagneranno i visitatori alla scoperta dei servizi gestiti dall’Azienda, dei percorsi educativi e riabilitativi e delle attività dedicate alla cura della persona. Sarà anche un’opportunità per porre domande, ricevere informazioni e conoscere più da vicino le strutture e il personale. Con questi Open Day, ASP Città di Piacenza rinnova il proprio impegno a favore di una comunità più consapevole, accogliente e inclusiva, nella convinzione che conoscere i servizi, incontrare le persone e aprire gli spazi significhi costruire relazioni e avvicinare sempre più l’Azienda al territorio.

Il programma del 17 ottobre completo delle iniziative è disponibile nella locandina sopra

INSIEME PER FAR FIORIRE LA CURA

Sabato 17 ottobre, al Teatro OPEN Space 360, uno spettacolo della Compagnia teatrale SDEA contribuirà alla realizzazione di un giardino terapeutico dedicato alle persone fragili. La cultura e il teatro diventano strumenti di solidarietà e cura con “Insieme per far fiorire la cura”, l’iniziativa solidale che unisce la Compagnia teatrale SDEA e ASP Città di Piacenza in un progetto dedicato al benessere delle persone più fragili. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre 2026, alle ore 21 presso il Teatro OPEN Space 360, in via Scalabrini a Piacenza, dove la Compagnia teatrale SDEA porterà in scena lo spettacolo “C’era una volta in India” (My Giddy Aunt), brillante commedia di R. Cooney e J. Chapman.

La serata avrà un obiettivo che va oltre il piacere di condividere un momento di teatro: l’intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto ad ASP Città di Piacenza per contribuire alla realizzazione di un giardino terapeutico dedicato alle persone fragili. Il progetto nasce con l’intento di promuovere il benessere attraverso il contatto con la natura, offrendo uno spazio pensato per favorire il rilassamento, la socialità e la stimolazione sensoriale. Un giardino terapeutico può infatti diventare un luogo di incontro e di relazione, capace di accompagnare i percorsi di cura e di migliorare la qualità della vita delle persone, valorizzando il tempo trascorso all’aperto e il rapporto con l’ambiente naturale.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra il mondo della cultura e i servizi alla persona, dimostrando come la partecipazione della comunità possa contribuire alla realizzazione di progetti con un importante valore sociale. Attraverso il linguaggio universale del teatro, una serata di spettacolo si trasforma così in un’occasione per sostenere un intervento rivolto al benessere e all’accoglienza. Con “Insieme per far fiorire la cura”, il pubblico sarà quindi invitato non soltanto ad assistere a uno spettacolo, ma anche a prendere parte a un progetto collettivo, nel quale ogni contributo potrà concorrere a far crescere uno spazio dedicato alla cura, alla serenità e alla qualità della vita. Una serata a teatro per sostenere un progetto concreto e far germogliare, insieme, nuove opportunità di benessere e inclusione.