Assigeco si prepara all’arrivo di S4 Energia Vicenza, Toniato “Vogliamo far divertire i nostri tifosi”

L’esordio in campionato sul campo di Legnano non ha sorriso all’Assigeco Piacenza, che nonostante una prestazione arrembante si è ritrovata a cedere di misura alla formazione biancorossa. Per la seconda giornata di regular season i ragazzi di coach Ghizzinardi si preparano a debuttare tra le mura di casa del PalaBanca di Piacenza, quando domenica 4 ottobre alle ore 18 andrà in scena il match con la S4 Energia Vicenza. Tra i giocatori più positivi della gara d’esordio c’è sicuramente Luca Toniato, autore di 13 punti con un perfetto 3/3 da oltre l’arco, che guarda alle prossime partite con positività ed entusiasmo: “Come tutte le prime gare di regular season è stata una partita dove ci sono stati alcuni errori e sbavature, viziati dall’emozione di incominciare il campionato, per altro su un campo caldo come quello di Legnano. Giudico comunque la sfida positiva: siamo partiti molto bene, poi abbiamo subito il contraccolpo del loro rientro ma alla fine siamo riusciti a rimontare. La tripla di Oboe è stato l’episodio che ha deciso la partita, però torniamo a casa con buone indicazioni”.

Cosa vi portate a casa di positivo dalla partita di Legnano? “Siamo tornati a casa consapevoli delle nostre potenzialità, che non avevamo ancora testato a livello di atmosfera e di realtà del campionato. Abbiamo affrontato una squadra che, a differenza nostra, era già rodata dallo scorso anno, ma nonostante questo siamo riusciti a giocarcela fino alla fine, confermando il buon lavoro iniziato nella seconda metà di agosto”.

Sul piano personale, quale aspetto del tuo gioco senti di dover migliorare, mentre invece quale pensi sia uno dei tuoi punti forti? “Direi che devo cercare di migliorare l’affidabilità per essere sempre di più un punto di riferimento per i miei compagni. Mi reputo un giocatore in grado di ricoprire più ruoli, sia in attacco che in difesa, e voglio dare certezze e serenità alla squadra nei momenti di up e di down”.

Domenica vi attende l’esordio casalingo contro Vicenza. Che gara ti aspetti e cosa credi sarà necessario fare per portare a casa i due punti? “Vicenza è una squadra particolare, senza dei veri e propri lunghi di ruolo. È una squadra dinamica che abbiamo già affrontato in preseason, e che nella gara d’esordio ha dato del filo da torcere a Brescia. Per noi sarà il debutto casalingo davanti ai nostri tifosi. Speriamo sia la prima di tante partite che porteranno sempre più gente al palazzetto: vogliamo divertire ed entusiasmare tutto il popolo biancorossoblu”.

C’è un messaggio che vuoi lanciare ai tifosi in vista di questo debutto al PalaBanca? “Abbiamo bisogno di loro. In questo campionato il fattore campo è determinante, e i tifosi possono dare un grande supporto alla squadra. Vogliamo gioire insieme, soffrire insieme e divertirci insieme, uniti per un unico obiettivo. Teniamo tantissimo a questa maglia e necessitiamo del loro sostegno”.

S4 ENERGIA VICENZA

Reduce da una stagione molto positiva, dove ha sfiorato la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia e culminata con il raggiungimento dei play-in, Vicenza si è ritrovata in estate a dover rivoluzionare completamente il proprio roster. In panchina ha fatto ritorno coach Cesare Ciocca, allenatore di grande esperienza nella categoria, chiamato a guidare una squadra dall’età media giovanissima ma volenterosa di conquistare la salvezza. In cabina di regia del quintetto vicentino troviamo Leon Polanco, che ha deciso di seguire coach Ciocca dopo l’avventura insieme alla Blu Orobica Bergamo, con l’italo-statunitense Oliver Lynch-Daniels, autentico mattatore dello scorso campionato di Serie B Interregionale con la maglia di Gallarate, a ricoprire il ruolo di guardia. Lo spot di ala è occupato dall’ala argentina Tomas Fernandez Lang, autore di 20 punti all’esordio, mentre sotto canestro sono pronti a dare battaglia Thomas Aguzzoli e il pivot Georges Tamani. Dalla panchina l’ex Ferrara Niccolò Pellicano, il prodotto del settore giovanile della Stella Azzurra Roma Sebastian Gonzalez e Samuel Ojo faranno rifiatare gli esterni biancorossi, con Nicolas Fajardo e Mattia Fall a dare man forte al reparto lunghi. Completano il roster i giovani Mattia Ghezzi, Pietro Cecchin e Jacopo Trova.

In dubbio la presenza di Giulio Martini. Il pivot classe 2002 ha infatti saltato la prima gara di campionato e buona parte della preseason per un problema fisico. Due gli ex di serata: il vice allenatore Roberto Villani lo scorso anno ricopriva il medesimo incarico all’Assigeco, mentre nelle fila biancorossoblu Lorenzo Vanin ha trascorso l’ultimo biennio a Vicenza.

COME SEGUIRE LA PARTITA

Per i tifosi Assigeco i biglietti per la partita sono disponibili sia online, sul sito https://www.vivaticket.com/it, che presso la biglietteria del PalaBanca (ingresso Foyer 2), aperta domenica dalle ore 16:15 fino all’inizio della partita. Per i tifosi ospiti, in via straordinaria per questa partita, l’acquisto del biglietto è consentito su VivaTicket fino alla giornata di domenica compresa (entro le ore 18:00). Il settore di riferimento è la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro. Si consiglia vivamente l’acquisto online per agevolare e velocizzare le procedure d’ingresso al palazzetto. Per chi fosse impossibilitato a venire al palazzetto, la partita è visibile in diretta streaming sul sito LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/). La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).