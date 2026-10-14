“Assistenza domiciliare, famiglie segnalano criticità” Interrogazione di Zandonella (Lega)

Il consigliere comunale Luca Zandonella (Lega), a seguito di diverse segnalazioni ricevute, ha presentato un’interrogazione per portare all’attenzione dell’Amministrazione le criticità riportate da alcune famiglie e utenti che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare. “Si tratta – sottolinea il consigliere – di un servizio essenziale, fondamentale e non comprimibile, che garantisce la continuità e la sicurezza delle cure alle persone più fragili e rappresenta un supporto imprescindibile per le loro famiglie. Proprio per la sua delicatezza, deve essere seguito con la massima cura in modo costante. Quanto mi è stato riferito è preoccupante, in quanto vengono segnalati episodi di poca attenzione e di premura nello svolgere i compiti assegnati, che creano disagio agli utenti”.

“Per queste ragioni – spiega Zandonella – ho chiesto all’Amministrazione se sia a conoscenza di tali problematiche e quali verifiche e controlli siano stati effettuati sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dal contratto di servizio. Ho chiesto inoltre come intenda intervenire per garantire la continuità e la sicurezza delle cure e il corretto passaggio di consegne, quali iniziative voglia assumere per risolvere i problemi di coordinamento e di copertura dei turni e per approfondire le ragioni del turnover del personale, e se intenda infine a una verifica puntuale sulla congruità del numero di operatori effettivamente in servizio rispetto agli utenti in carico”. “Ci tengo a sottolineare – conclude – che questa interrogazione è un atto che nasce con spirito costruttivo, a tutela delle persone fragili, delle loro famiglie e degli stessi operatori talvolta costretti a lavorare in condizioni difficili”.