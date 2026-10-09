Astra Veicoli Industriali celebra 80 anni di attività: “Legame con Piacenza punto fermo”

Astra Veicoli Industriali, azienda di Leonardo, celebra nel 2026 il suo 80° anniversario, un traguardo che racconta otto decenni di storia industriale, competenze e innovazione nel settore dei veicoli da lavoro pesanti (i cosiddetti heavy-duty offroad). Un percorso profondamente legato al territorio piacentino e, allo stesso tempo, caratterizzato da una crescente presenza internazionale.

Le iniziative organizzate nel corso dell’anno per ripercorrere l’evoluzione del marchio sono culminate con un evento celebrativo, nel pomeriggio del 9 ottobre a Piacenza, alla presenza delle istituzioni. “Astra – ha detto Claudio Catalano, ad di Iveco defence vehicles – sta affrontando una fase di trasformazione importante. Oggi in questo stabilimento ci sono 800 lavoratori, nell’ultimo anno c’è stato un passaggio importante nel gruppo Leonardo, portando una competenza importante nel settore dei mezzi terrestri. Abbiamo sempre dimostrato dinamismo e capacità di adattamento a scenari diversi, in grado di capire le esigenze del mercato. Oggi la nostra sfida è aumentare la capacità produttiva in un contesto più competitivo”. Tra gli ospiti dell’evento anche il Ministro Tommaso Foti: “Competenza, qualità ed innovazione sono sempre state caratteristiche di Astra – ha detto -, oggi ci sono prospettive di crescita per l’azienda, ad esempio nei mercati aperti dall’accordo del Mercosur”.

Le iniziative proseguiranno con il Family Day dell’11 ottobre nello stabilimento di Piacenza, dedicato alle persone che lavorano in Astra e alle loro famiglie. Un momento pensato soprattutto per rendere omaggio a chi, attraverso generazioni diverse, ha contribuito a costruire gli ottant’anni di storia dell’azienda. “Il legame con Piacenza – sottolineano dall’azienda – rimane uno dei punti fermi della storia di Astra. Oggi lo stabilimento, dove vengono prodotti circa 2000 veicoli civili e militari pesanti da trasporto all’anno, conta circa 800 persone e rappresenta un presidio industriale significativo per il territorio e per l’intero sistema manifatturiero nazionale, contribuendo alla valorizzazione di competenze tecniche avanzate, al sostegno dell’occupazione qualificata e allo sviluppo di una filiera produttiva composta da fornitori e partner tecnologici. Competenza, esperienza e specializzazione delle persone costituiscono il patrimonio su cui l’azienda ha costruito la propria crescita nel corso delle generazioni. Proprio a loro e alle loro famiglie sarà dedicato il Family Day dell’11 ottobre, occasione per condividere un anniversario che guarda alla storia dell’azienda ma anche al suo futuro”.

Una storia tra applicazioni civili e militari – Fondata nel 1946 dall’imprenditore piacentino Mario Bertuzzi come Anonima Sarda Trasporti, ASTRA ha accompagnato la trasformazione dell’industria italiana del dopoguerra, evolvendosi fino a diventare una realtà specializzata nella progettazione e produzione di veicoli heavy-duty offroad destinati a operare nelle condizioni e nelle missioni più impegnative. Dai primi autotelai BM ai dumper, fino all’attuale gamma HD, i veicoli ASTRA hanno trovato impiego in alcune delle più importanti opere progetti infrastrutturali a livello internazionale, come cantieri di dighe, miniere, gallerie, infrastrutture stradali e grandi progetti energetici. La loro particolare vocazione per gli impieghi heavy-duty ha consentito al marchio di affermarsi soprattutto in aree caratterizzate da condizioni operative estreme, come il Medio Oriente, l’Africa, il Sud America e il Sud- Est Asiatico. Tra i principali clienti di ASTRA figurano grandi gruppi internazionali delle costruzioni, società minerarie e contractor specializzati nelle infrastrutture e organismi governativi. Nel corso degli anni ASTRA ha consolidato una duplice vocazione, civile e militare, che rappresenta ancora oggi uno degli elementi distintivi della sua identità industriale. Accanto ai veicoli destinati alle grandi opere, alle costruzioni e alle applicazioni più impegnative in ambito civile, l’azienda ha progressivamente sviluppato competenze e soluzioni dedicate al settore della difesa, in continuità con le proprie origini legate alla riconversione dei mezzi militari del secondo dopoguerra. Un percorso che ha portato alla progettazione e produzione di veicoli logistici e tattici per le Forze Armate, mettendo a fattor comune l’esperienza maturata nell’heavy-duty e nella mobilità offroad.