Auto contro scooter a Castello, soccorso 16enne con l’elicottero
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Intervento dell’elisoccorso notturno nella serata de 2 ottobre a Castel San Giovanni per un incidente che ha coinvolto un’auto e uno scooter. Per ragioni in via di accertamento lo scontro è avvenuto intorno alle 21 e 30 in via Mascagni.
Sul posto i sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Brescia: ferito seriamente un giovane di 16 anni in sella al mezzo a due ruote che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Matteo di Pavia.
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