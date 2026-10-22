Auto esce di strada e finisce in un campo, due feriti: grave una donna
E’ accaduto lungo la bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21
E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in provincia di Piacenza lungo la bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21. Il fatto è accaduto poco dopo le 13.30 del 22 ottobre all’altezza di San Pietro in Cerro, quando una vettura con a bordo una coppia di coniugi piacentini è improvvisamente uscita di strada. Da chiarire le cause di quanto avvenuto: l’auto, dopo aver sfondato una recinzione, ha terminato la propria corsa in un campo a margine della carreggiata.
Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso giunto da Brescia, insieme ai vigili del fuoco. A riportare le conseguenze peggiori è stata una donna di 68 anni, estratta dall’auto e quindi condotta in volo all’ospedale Maggiore di Parma in codice rosso. Non preoccupano invece le condizioni dell’uomo, trasportato per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale.