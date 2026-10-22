Auto esce di strada e finisce in un campo, due feriti: grave una donna

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in provincia di Piacenza lungo la bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21. Il fatto è accaduto poco dopo le 13.30 del 22 ottobre all’altezza di San Pietro in Cerro, quando una vettura con a bordo una coppia di coniugi piacentini è improvvisamente uscita di strada. Da chiarire le cause di quanto avvenuto: l’auto, dopo aver sfondato una recinzione, ha terminato la propria corsa in un campo a margine della carreggiata.