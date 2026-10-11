Auto fuori strada a Chiavenna Landi, interviene l’elisoccorso: ferita una donna

Un incidente si è verificato nella mattinata di domenica 11 ottobre in provincia di Piacenza. E’ accaduto intorno alle 11 lungo la provinciale nei pressi di Chiavenna Landi, dove una vettura – per cause da chiarire – ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada e ribaltandosi in un canale a margine della carreggiata. Scattato l’allarme, si è rapidamente messa in moto la macchina dei seccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 – giunti anche con l’eliambulanza decollata da Parma – insieme ai vigili del fuoco. Ferita una donna, estratta dai soccorritori e, dopo le prime cure, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza: non si troverebbe in pericolo. Dei rilievi si occupano i carabinieri.