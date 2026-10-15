Autostrada A1, chiuso per una notte l’allacciamento con la complanare di Piacenza da Milano

In alternativa si consiglia: verso Piacenza, per i veicoli leggeri (<35 q): uscire anticipatamente a Basso Lodigiano e percorrere la SS9 via Emilia; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 in direzione Bologna, uscire alla stazione di Fiorenzuola, rientrare dalla sessa in direzione Milano e uscire alla stazione di Piacenza Sud; verso Piacenza, per i veicoli pesanti (>35 q): essendo in vigore una limitazione in peso sul ponte sul fiume Po, non è possibile uscire a Basso Lodigiano; proseguire quindi sulla A1 in direzione Bologna, uscire alla stazione di Fiorenzuola, rientrare dalla sessa in direzione Milano e uscire alla stazione di Piacenza Sud.