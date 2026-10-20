Balloon Cup, bilancio record da 75mila presenze per la terza edizione a San Damiano

Con 75mila presenze registrate durante la tre giorni, si è conclusa la terza edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup “dalla mongolfiera alla stratosfera”, che diventa così l’edizione dei record: tre giorni di appuntamenti per piccoli e adulti, un villaggio di 19 ettari che ha offerto un ricco palinsesto di attività e appuntamenti alla scoperta del fascino del volo, dei valori e della storia dell’Aeronautica Militare, e un cielo animato dagli sgargianti colori delle 32 mongolfiere in gara, le straordinarie esibizioni acrobatiche delle Frecce Tricolori e dai sorvoli di diversi velivoli, tra cui la Formazione Legend e dall’elicottero HH-139B. L’augurio del Ministro della Difesa Guido Crosetto con un post su X ha aperto la manifestazione.

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Cuore della manifestazione, come nelle edizioni precedenti, la competizione internazionale, unica in Europa nella categoria FAI 2, che ha visto sfidarsi in una gara combinata di lunga distanza e precisione 32 equipaggi provenienti da tutto il mondo con 16 mongolfiere ad aria calda e 16 palloni a gas, a dimostrazione del grande interesse verso l’unicità dell’Aeronautica Militare Balloon Cup e verso l’Italia. I vincitori della competizione: vince la categoria palloni a gas la Svizzera con Balthasar Wicki e Jens Berger con un volo di 902 km fino alle pendici dell’Etna (Bronte, Sicilia); al secondo posto il team belga con Anja Gotte e Victoria Lebrun, la più giovane pilota di palloni a gas al mondo, che ha raggiunto il Lazio atterrando a La Storta, frazione a nord-ovest di Roma, e al terzo posto la Germania con Nils Boelmann e Sebastian Eimers che sono atterrati in Toscana a Pitigliano nei pressi di Grosseto. Vince la categoria mongolfiere ad aria calda la Repubblica Ceca con Peter Kubicek, seguita dal team tedesco con Sven Goheler, al terzo posto, dal Brasile con Caio Avelino. Vince la III^ edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup, la squadra svizzero-tedesca, composta da Balthasar Wicki, Jens Berger (vincitori della categoria mongolfiera a gas) e Sven Goheler (secondo classificato nella categoria mongolfiera ad aria calda) quale ulteriore elemento di unicità della competizione che fa della squadra l’elemento distintivo da premiare.

Grande successo di pubblico per i voli vincolati, resi accessibili anche alle persone con disabilità: hanno volato in mongolfiera oltre 1500 persone. Numerosissima anche la partecipazione dei più piccoli che hanno realizzato oltre 4.500 lavoretti: nei laboratori sono stati realizzati oltre 2.500 aquiloni e oltre 1.200 creazioni tra mongolfiere, cornici e puzzle; oltre 700 tra bambine e bambini hanno partecipato all’esperienza del truccabimbi. Il bubble football ha coinvolto circa 700 ragazzi.L’Aeronautica Militare Balloon Cup ha suscitato anche un grande interesse mediatico, ottenendo oltre 13 milioni di visualizzazioni e interazioni sui canali Instagram e Facebook e circa 1.000 pubblicazioni su tutti i media nazionali e locali.

Nel corso della tre giornate hanno raggiunto l’Aeroporto Militare San Damiano: il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, il Consigliere della Regione Emilia-Romagna Luca Giovanni Quintavalla, il vice Presidente del Consiglio Regionale Giancarlo Tagliaferri, il Presidente di Difesa Servizi Gioacchino Alfano e l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, insieme alla Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e alla Sindaca di San Giorgio Piacentino Donatella Alberoni, oltre al Presidente della Fondazione Piacenza e Vigevano Roberto Reggi e il Presidente di Aero Club d’Italia avvocato Stefano Arcifa.

“A nome del Governo italiano, rivolgo un ringraziamento all’Aeronautica italiana e a Difesa Servizi per queste tre giornate che hanno coinvolto tutti i livelli istituzionali e popolari. Tanti bambini sono stati qui per tre giorni e hanno visto da vicino ciò che spesso sognano di poter toccare con mano. È stata una bellissima iniziativa che dimostra come Aeronautica Militare e Difesa Servizi possano offrire grandi opportunità anche per dimostrare che la politica della difesa appartiene a tutti i cittadini” ha dichiarato il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti. “Questa III^ edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup ci restituisce l’immagine di una Forza Armata capace di aprirsi, incontrare le persone e condividere con loro la passione per il volo, la propria storia, i propri valori e una naturale vocazione all’innovazione e alla tecnologia. Desidero ringraziare tutto il personale dell’Aeronautica Militare e quanti, insieme a Difesa Servizi, alle istituzioni locali e alle realtà del territorio, hanno lavorato con grande impegno per rendere possibili queste tre giornate. Un ringraziamento particolare va agli equipaggi delle mongolfiere provenienti da tutto il mondo, che hanno trovato a Piacenza un importante luogo di incontro, competizione e condivisione. La straordinaria partecipazione del pubblico, delle famiglie e soprattutto dei più giovani conferma quanto sia profondo il legame tra l’Aeronautica Militare, l’aeroporto San Damiano e questa comunità. Raccontare oggi l’Aeronautica significa mostrare un percorso che unisce tradizione e futuro, dal volo allo spazio, dalla competenza delle nostre persone alle tecnologie che stanno trasformando il modo di operare e di guardare al domani. È un rapporto costruito nel tempo, che manifestazioni come questa contribuiscono a rendere ancora più vivo” ha commentato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva.

“È stata un’edizione straordinaria: tre giorni intensi, con tantissimo pubblico, tanti bambini e gare avvincenti. Questi risultati dimostrano che facendo sistema la manifestazione possa crescere ancora di più e siamo già al lavoro per una nuova edizione ancora più spettacolare e coinvolgente. Insieme alle altre iniziative che Difesa Servizi porta avanti con il Ministero della Difesa e le Forze Armate, l’Aeronautica Militare Balloon Cup rappresenta quel complesso di valori che le nostre Forze Armate esprimono e quella cultura con convinzione promossa dal Ministro Guido Crosetto. In tre edizioni consecutive l’Aeronautica Militare Balloon Cup si è radicata a Piacenza e l’aeroporto di San Damiano si è dimostrato un luogo adatto ad accogliere un pubblico così numeroso. Abbiamo, tutti assieme, una grande responsabilità, quella di mantenere un’iniziativa che può diventare identitaria per il territorio che la ospita e per l’intero Paese. Anche questo è la Difesa” ha concluso Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi.

Il villaggio ha proposto attività per i visitatori di tutte le età: dalla rievocazione storica di un campo d’aviazione, con l’opportunità di salire sui velivoli storici dell’Aeronautica Militare, fino al padiglione “Aeronautica e spazio”, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio dallo Sputnik alla Stazione Spaziale Internazionale, tra tute da astronauta e incontri con gli ingegneri della Forza Armata. Con il tour “Scopri la mongolfiera” i balloon expert hanno guidato i visitatori alla scoperta da vicino del tessuto e della cesta dei palloni, mentre simulatori di volo e visori per la realtà virtuale hanno permesso di sentirsi ai comandi di un caccia o di volare in formazione con le Frecce Tricolori.

Uno sguardo all’attualità con i talk di approfondimento di ANSA e protagonisti d’eccezione come i piloti delle Frecce Tricolori, i due astronauti dell’Aeronautica Militare, il Colonnello Luca Parmitano, in collegamento da Houston, e il Maggiore Andrea Patassa, le applauditissime “Farfalle”, atlete della squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare e Bert Padelt, che ha raccontato la storica traversata dell’Atlantico, con l’intervento di Marco Majrani. Per i più piccoli, la magia delle bolle di sapone con Billy Bolla, che ha incantato grandi e piccoli, lo spettacolo “Il mondo delle favole” di Veronica Maya con il Millennium Ensemble e il talk del digital creator Jakidale (Jacopo D’Alesio) sul progetto ICARUS, l’aereo di carta più grande del mondo, vincitore del Guinness World Record. Le tre giornate sono state accompagnate dai DJ set e dall’animazione di Radio Bruno, che hanno ravvivato il villaggio, e dalla Fanfara del Comando Squadra Aerea 1ª Regione Aerea che si è esibita nella giornata di chiusura.

L’Aeronautica Militare Balloon Cup è un’iniziativa del Ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi e dall’Aeronautica Militare, sostenuta dal Ministro per lo sport e i Giovani, in collaborazione con l’Aero Club d’Italia, l’Aero Club di Lugo di Romagna, con il supporto tecnico di Aeronord Aerostati. Patrocinata dal CONI e dalla Regione Emilia-Romagna, la manifestazione è stata sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano ed è stata partecipata dalla Fondazione Buzzi. L’Aeronautica Militare Balloon Cup si inserisce nel progetto Valore Paese Italia, promosso da Difesa Servizi per valorizzare i territori attraverso eventi di rilievo culturale, sociale e sportivo. L’iniziativa è stata un’occasione per raccontare, dal cielo, la bellezza e il fascino del nostro Paese e i valori della Forza Armata grazie allo sport e alla dimensione competitiva, avvicinando così le nuove generazioni e promuovendo la Cultura della Difesa, tema che è stato approfondito con un talk ANSA “Valore Paese Italia: uno strumento per i territori”.

All’interno del villaggio, due aree food tematiche hanno proposto un’offerta gastronomica dedicata ai sapori del territorio, insieme ad aree per il ristoro e il relax, allo stand di Zona Militare Club con abbigliamento e gadget a marchio Aeronautica Militare, agli spazi dedicati all’editoria della Forza Armata e alla libreria del volo di Giunti Editore, allo stand del Museo Storico dell’Aeronautica Militare e agli spazi dei progetti Valore Paese Italia e Fondazione Buzzi. L’Aeronautica Militare Balloon Cup è stata anche solidarietà. Oltre alla Fondazione Buzzi, che ha avuto una mongolfiera dedicata ai voli vincolati, era presente anche l’orsetto KiKa, una mongolfiera dalla forma speciale legata a KiKa, il progetto benefico olandese che finanzia la ricerca contro il cancro infantile; il ricavato della vendita dei peluche degli orsetti KiKa è stato destinato interamente alla ricerca oncologica pediatrica. L’evento ha promosso i valori della partecipazione, della condivisione e dell’inclusione: all’Aeronautica Militare Balloon Cup era presente anche Adele Gesso, che nel 2025 è diventata la prima donna con disabilità al mondo a conseguire il brevetto di pilota di mongolfiera. Gli organizzatori ringraziano l’Istituto Superiore di II grado Alessandro Volta a Castel San Giovanni (PC) che con 52 dei suoi studenti ha contribuito alla riuscita della manifestazione e la Pro Loco di Carpaneto per il supporto sul territorio.